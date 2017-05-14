Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции, сменив на этом посту Франсуа Олланда. Об этом после оглашения официальных результатов выборов объявил председатель Конституционного совета Лоран Фабиус, передает Reuters.

Перед этим Макрону были переданы полномочия главы государства.

Также утром в воскресенье Макрон провел встречу в Елисейском дворце с теперь уже бывшим президентом Олландом. Политики пожали друг другу руки и ушли на переговоры, которые продлились около часа вместо отведенных протоколом 25 минут. После их завершения Олланд и Макрон прошлись по ковровой дорожке во дворе. Экс-глава государства похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль и уехал.