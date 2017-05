Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение с единственным словом «Мы», пишет The Hill. Позже твит главы государства был удален, однако интернет-пользователи попытались угадать, что он хотел сказать.

...WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a