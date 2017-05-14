Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение с единственным словом «Мы», пишет The Hill. Позже твит главы государства был удален, однако интернет-пользователи попытались угадать, что он хотел сказать.
@mcspocky pic.twitter.com/Q9whfz4UvO— Amyzing (@deangelis28) 13 мая 2017 г.
...WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a— Jessica Huseman (@JessicaHuseman) 13 мая 2017 г.
Fixed pic.twitter.com/Lk4BXu6nkb— Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) 13 мая 2017 г.
«Нам нужна кнопка редактирования», — заявил репортер Алекс Катровиц.
Адам Пархоменко, бывший помощник кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, призвал пользователей использовать хештег #We для того, чтобы рассказать Трампу, что они о нем думают.