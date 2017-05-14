Президент России Владимир Путин исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге во время своего официального визита в Пекин, передает ТАСС.

После выступления на открытии Международного форума «Один пояс - один путь» Путин приехал в императорскую резиденцию «Дяоюйтай» в западной части Пекина, где должна пройти серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании первого собеседника - председателя КНР Си Цзиньпина - Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий.

Он наиграл мелодии популярных песен: «Московские окна» и «Город над вольной Невой», которая считалась неофициальным гимном Ленинграда.