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Теперь у Азербайджана проблемы в Албании Новые подробности

Автор: Отдел экономики 

Строительство албанского участка газопровода ТАР, призванного доставить азербайджанский газ в Европу, приостановлено на неопределенное время.

Причиной такого решения, как ранее сообщал haqqin.az, стало неожиданное открытие археологического памятника на участке строительства газопровода. Археологический памятник, охватывающий обширный период с раннего железного века до 10-го века н.э. найден вблизи села Туран на юго-востоке страны. 

По информации издания Tirana Times, на место находки уже прибыли более 30 археологов, которые намерены изучить и сохранить неожиданное открытие.

«Наша команда продолжает контролировать ход работ и восстанавливает все элементы культурного наследия, найденного по пути следования газопровода. Мы действуем в рамках законов Евросоюза и используем передовой мировой опыт», - сказал в интервью изданию старший советник ТАР по культурному наследию Нейл Фэрберн.

Отметим, что по самым скромным прогнозам, работы по строительству албанского участка газопровода приостановлены на месяц. Строительство 215-километрового албанского участка газопровода, как ожидается, будет завершено в 2019 году, а первые поставки каспийского газа в Европу намечены на 2020 год.

Напомним, вот уже около года под предлогом экологических проблем аналогичные проблемы создают и в Италии. Провокации против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта после того, как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло начал акцию протеста против пересадки деревьев.

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