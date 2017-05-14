В Хазарском районе Баку в поселке Зыря между соседями из-за Wi-Fi произошла драка с поножовщиной, сообщает телеканал ARB TV.
Согласно информации, 25-летний Хагани Алиев в ночное время прислонился к забору соседей и пользовался их Wi-Fi. Владелец дома Алекпер Алиев потребовал у молодого человека, чтобы он отошел от его дома. Между Хагани Алиевым и Алекпером Алиевым произошла перепалка, перешедшая в драку. Когда на помощь Алекперу Алиеву пришел Эмин Алиев, Хагани достал нож и нанес им ножевые ранения.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали Хагани Алиева. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело, начато следствие.