Подписаться на уведомления
 

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Баку

 

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается облачная погода, временами дожди, которые в некоторых местах будут носить интенсивный характер, также возможны грозы, временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление установится на уровне 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 60-70%.

В регионах Азербайджана прогнозируются грозовые дожди, местами интенсивного характера, возможно выпадение града, ваменами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура составит 10-15, днем - 19-24 градуса тепла. В горах температура ночью 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

С вечера 14 мая до 17 мая в северных и западных районах установятся нестабильные погодные условия, ожидаются дожди с грозами, местами интенсивного характера, возможно выпадение града, местами усиливающийся западный ветер.

1029 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
15 Май 25° / 14°
16 Май 20° / 12°
17 Май 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

«Мы не чувствуем своей нужности для Азербайджана» Откровенный разговор с депутатом Эльгизом Гаджиевым
Авторитетное издание США отказалось публиковать статью против Азербайджана
Глава Европола предупреждает о новой волне хакерских атак
Эпидемия холеры в Йемене: десятки умерших
Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс
ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Баку
Минобороны России о пуске ракеты Ким Чен Ына обновлено 14:50
В Баку соседи порезали друг друга из-за Wi-Fi фото; видео
Теперь у Азербайджана проблемы в Албании Новые подробности
Путин сыграл на рояле в Пекине видео
Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем фото
Макрон вступил в должность президента Франции
ДТП в Сальяне: есть пострадавший фото
Китай вырывается в мировые лидеры наш комментарий
«Из МНБ меньше чем за 50 штук никого не отпускали» haqqin.az из зала суда
Проститутки ограбили турка в Баку фото; видео
России придется и одевать армянских военных
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Министр Азад Рагимов посоветовал обратиться «на один этаж наверх» австрийская спортсменка требует компенсации
Все 10 азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал Haqqin.az с полей Исламиады
Трамп обеспечил безопасность Грузии haqqin.az из Тбилиси
Напряженность между Израилем и Иорданией
Армяне воюют за Асада, а азербайджанцы - против оценка эксперта
Индия бойкотирует пекинский форум
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться