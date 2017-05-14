На 58-ом километре трассы Алят – Астара произошло ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, автомобиль Nissan (99 BX 623), направлявшийся в Баку, столкнулся с автомобилем Lada Priora (99 HN 047). В результате столкновения Priora была отброшена на тротуар. В аварии пострадали пассажирки Nissan 61-летняя жительница Баку Сяма Гамбарова и ее сестра 44-летняя Зейнаб Шабиева. Женщины были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.
Дорожная полиция приступила к проверке по факту ДТП.