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ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие фото

Автор: Отдел информации 

На 58-ом километре трассы Алят – Астара произошло ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, автомобиль Nissan (99 BX 623), направлявшийся в Баку, столкнулся с автомобилем Lada Priora (99 HN 047). В результате столкновения Priora была отброшена на тротуар. В аварии пострадали пассажирки Nissan 61-летняя жительница Баку Сяма Гамбарова и ее сестра 44-летняя Зейнаб Шабиева. Женщины были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.

Дорожная полиция приступила к проверке по факту ДТП.

 

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