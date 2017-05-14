Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс

В течение нескольких месяцев будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку – Тбилиси – Карс (БТК), являющаяся важной составляющей центрального коридора Шелкового пути, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине, передает турецкое информагентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция готова всецело поддержать инициативу "Один пояс - один путь".

Верю, что инициатива открытия нового Шелкового пути, целью которой является соединение Азии с Европой, войдет в историю, отметил президент.

"Считаю, что все только выиграют от такой модели сотрудничества, и Турция готова оказать повсеместную поддержку этому начинанию", - сказал Эрдоган.

По его словам, этот транспортный проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и технических возможностей стран, которые подключились к инициативе "Один пояс – один путь" и способствует продвижению программ развития наземного, морского и воздушного сообщения.

"Проект новый Шелковый путь, в котором участвует свыше 60 стран мира с населением 4,5 миллиарда человек, проходит по территории площадью 40 миллионов квадратных километров. Эта инициатива базируется на двустороннем и региональном сотрудничестве между странами, основанном на взаимовыгодных отношениях, что является другой важной отличительной особенностью проекта", - сказал Эрдоган.

Турция, которая расположена на стыке Азии и Европы, является одной из ведущих стран-участниц "Шелкового пути", сказал президент Турции.

Президент Турции также отметил, что коридор "Шелковый путь" соединит Европу со Средней Азией через турецкую Анатолию и будет доведен до Китая.

"Центральный коридор "Шелкового пути" проходит по территории Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. В рамках этого проекта мы хотим сотрудничать с Китаем и другими странами, которые находятся на этом маршруте", - сказал Эрдоган.

Президент также напомнил о проекте строительства скоростной железной дороги Эдирне-Карс, разрабатывающийся совместно с китайскими компаниями.