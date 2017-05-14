Подписаться на уведомления
 

Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс

 

В течение нескольких месяцев будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку – Тбилиси – Карс (БТК), являющаяся важной составляющей центрального коридора Шелкового пути, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине, передает турецкое информагентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция готова всецело поддержать инициативу "Один пояс - один путь".

Верю, что инициатива открытия нового Шелкового пути, целью которой является соединение Азии с Европой, войдет в историю, отметил президент.

"Считаю, что все только выиграют от такой модели сотрудничества, и Турция готова оказать повсеместную поддержку этому начинанию", - сказал Эрдоган.

По его словам, этот транспортный проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и технических возможностей стран, которые подключились к инициативе "Один пояс – один путь" и способствует продвижению программ развития наземного, морского и воздушного сообщения.

"Проект новый Шелковый путь, в котором участвует свыше 60 стран мира с населением 4,5 миллиарда человек, проходит по территории площадью 40 миллионов квадратных километров. Эта инициатива базируется на двустороннем и региональном сотрудничестве между странами, основанном на взаимовыгодных отношениях, что является другой важной отличительной особенностью проекта", - сказал Эрдоган.

Турция, которая расположена на стыке Азии и Европы, является одной из ведущих стран-участниц "Шелкового пути", сказал президент Турции.

Президент Турции также отметил, что коридор "Шелковый путь" соединит Европу со Средней Азией через турецкую Анатолию и будет доведен до Китая.

"Центральный коридор "Шелкового пути" проходит по территории Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. В рамках этого проекта мы хотим сотрудничать с Китаем и другими странами, которые находятся на этом маршруте", - сказал Эрдоган.

Президент также напомнил о проекте строительства скоростной железной дороги Эдирне-Карс, разрабатывающийся совместно с китайскими компаниями.

1377 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
15 Май 25° / 14°
16 Май 20° / 12°
17 Май 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

«Мы не чувствуем своей нужности для Азербайджана» Откровенный разговор с депутатом Эльгизом Гаджиевым
Авторитетное издание США отказалось публиковать статью против Азербайджана
Глава Европола предупреждает о новой волне хакерских атак
Эпидемия холеры в Йемене: десятки умерших
Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс
ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Баку
Минобороны России о пуске ракеты Ким Чен Ына обновлено 14:50
В Баку соседи порезали друг друга из-за Wi-Fi фото; видео
Теперь у Азербайджана проблемы в Албании Новые подробности
Путин сыграл на рояле в Пекине видео
Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем фото
Макрон вступил в должность президента Франции
ДТП в Сальяне: есть пострадавший фото
Китай вырывается в мировые лидеры наш комментарий
«Из МНБ меньше чем за 50 штук никого не отпускали» haqqin.az из зала суда
Проститутки ограбили турка в Баку фото; видео
России придется и одевать армянских военных
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Министр Азад Рагимов посоветовал обратиться «на один этаж наверх» австрийская спортсменка требует компенсации
Все 10 азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал Haqqin.az с полей Исламиады
Трамп обеспечил безопасность Грузии haqqin.az из Тбилиси
Напряженность между Израилем и Иорданией
Армяне воюют за Асада, а азербайджанцы - против оценка эксперта
Индия бойкотирует пекинский форум
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться