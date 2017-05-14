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Эпидемия холеры в Йемене: десятки умерших

 

Жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля стали 115 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный Комитет Красного Креста (МККК).

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что заболевание унесло жизни 51 жителя Йемена.

Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8,5 тыс. случаев заражения в 14 губернаторствах. За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.

Больницы Йемена переполнены и не справляются с нагрузкой, отметил Стиллхарт.

Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 млн. человек.

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