Глава Европола предупреждает о новой волне хакерских атак

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что серия кибератак может продолжиться в понедельник утром, передает агентство Рейтер.

"На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Число (пострадавших) растет, причем вызывает опасение, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром", — заявил Уэйнрайт в эфире телеканала ITV.

Разработчики антивирусных программ в пятницу сообщили о массированной хакерской атаке по всему миру с использованием вируса-шифровальщика WanaCrypt0r 2.0. На экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. В частности, вирус парализовал работу почти 50 больниц и клиник Великобритании.

По информации Уэйнрайта, всего пострадали более 200 тысяч пользователей по меньшей мере в 150 странах, в том числе многие компании и крупные корпорации. Глава Европола выразил обеспокоенность уровнем безопасности компьютерных сетей систем здравоохранения во многих странах.

Он добавил, что большинство пользователей не стали переводить хакерам деньги.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.