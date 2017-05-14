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Авторитетное издание США отказалось публиковать статью против Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Авторитетное американское аналитическое издание «The Washington Examiner» отказалось публиковать на своих страницах заказную статью, подготовленную Армянским Национальным Комитетом Америки (АНКА). Об этом с негодованием сообщают армянские СМИ и проармянские издания в США.

Антиазербайджанская по своему характеру статья была подготовлена в качестве ответа на статью израильского аналитика Александра Муринсона, являющегося сотрудником Центра Бегин-Садат и Университета Бар Илан. Статья Муринсона под заголовком «Раз Россия укрепляет свой союз с Арменией, настало время прекратить иностранную помощь Армении» была опубликована несколько дней назад в том же «The Washington Examiner».

В статье аналитик проводит объективный анализ связей между Арменией и Россией, а также той антизападной деятельности, которую армянское лобби в США может вести по заказу Кремля. Муринсон четко указывает на деструктивную роль армянских организаций в общественной и политической жизни США.

Данная статья не могла не вызвать реакции со стороны армянской диаспоры, представители которой подготовили свою ответную статью, в которой подвергли нападкам самого Муринсона, обвинив его в продажности и предвзятости, а также правительство Азербайджана, которое они обвинили во всех смертных грехах.

Отрадно, что американское издание «The Washington Examiner» отказалось публиковать данную статью, вероятно, руководствуясь тем, что в отличие от статьи Муринсона, ответная статья не приводит никаких аргументов, а оперирует лишь огульными обвинениями.

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