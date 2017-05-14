Наши соотечественники в соседней России не часто выдвигаются на заметные роли на региональном или федеральном уровне. Тем удивительнее, что приезд в Баку депутата Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртии, главы фракции КПРФ Эльгиза Гаджиева не вызвал особого интереса у азербайджанских парламентариев, с которыми, несмотря на имеющиеся договоренности, нашему соотечественнику встретиться удалось не сразу. Об этом и много другом Эльгиз Гаджиев рассказал в беседе с haqqin.az.

Эльгиз Гаджиев – коренной бакинец, родился в 1967 году в Баку. По образованию медик. В Удмуртию попал по семейным обстоятельствам в 2005 году.

- Как вы пришли в политику и попали в Коммунистическую партию Российской Федерации?

- Я вырос на коммунистической идеологии и на советских ценностях. Для меня левая идеология, интернационализм – не пустые слова. Компартия – это единственная приемлемая для меня в России политическая сила.

Я участвовал в избирательной кампании видного коммуниста, который баллотировался у нас в региональный парламент. При нашем активном участии он избрался. После этого он как бы потянул и меня.

В первый раз удмуртское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации выдвинуло меня кандидатом по мажоритарному принципу в региональный парламент в 2015 году. К большому изумлению наших товарищей, я показал очень достойный результат, заняв второе место. Надо учитывать, что я представитель не титульной нации. Конечно, за второе место золотых медалей не дают, но это, повторюсь, был очень достойный показатель.

В 2016 году сарапульское районное отделение удмуртского регионального отделения КПРФ оказало мне большую честь, выдвинув меня первым в списке по пропорциональному принципу в Совет депутатов. Это первый случай на территории Российской Федерации, когда список возглавил азербайджанец. В России депутатов-азербайджанцев практически нет.

- А в чем причина?

- Я вам объясню. В этом году в шести регионах РФ пройдут выборы в региональный парламент. Но азербайджанское сообщество практически не участвует в этих процессах. Активность нулевая.

Азербайджанская общественность обижена на Россию из-за того, что российское общественное мнение не направлено в сторону Азербайджана. Но для этого как раз и нужно иметь своих представителей в законодательных и исполнительных органах. А для этого нужно находить активных людей, выдвигать их. Но со стороны азербайджанского сообщества ни материальной, ни моральной поддержки нет.

В июне Компартия России меня будет выдвигать как кандидата в депутаты регионального парламента Удмуртской Республики. Сами понимаете, избирательная кампания требует средств, а их нет.

Вот сейчас, во время моего приезда в Баку я столкнулся со слабым желанием азербайджанских деятелей встретиться с со мной. Мы, те немногие азербайджанцы, которые не сидят в России сложа руки, не чувствуем своей нужности для Азербайджана. Я работаю в стратегическом регионе России. В Удмуртии размещен государственный концерн «Калашников», очень много военных заводов, производящих стратегическую продукцию. Этот регион важен для Азербайджана, можно было бы навести мосты, наладить связи…

- Вы, наверное, в курсе, с какой проблемой столкнулся Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК). Буквально через пару дней его могут закрыть. Как вообще работает ВАК и азербайджанские диаспоральные организации у вас в Удмуртии?

- В Удмуртии есть два объединения – региональное отделение ВАК и общественное движение «Достлуг». Конечно, они проводят какие-то мероприятия, встречи. Но без поддержки азербайджанского государства, без поддержки Госкомитета по диаспоре много добиться не получится.

- Вы также член «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном»…

- Я уже говорил, что являюсь человеком советского поколения. Я помню мирное сосуществование двух народов. Да и Баку был интернациональным городом. Сейчас же пора понять, что сколько времени бы не длился конфликт -10, 20, 100 лет, все равно итогом должен стать мир. И чем скорее он наступит, тем лучше.