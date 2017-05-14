Министерство обороны Армении отреагировало на сообщение силовых структур Азербайджана о выявлении группы азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших с армянскими спецслужбами.

«МО Азербайджана и провластные средства массовой информации в последние дни распространяют фальшивую информацию о выявлении армянской разведывательной сети и планировании ею террористических актов. Армянская сторона расценивает это как провокацию азербайджанского руководства с далеко идущими планами», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Между тем, по мнению Олега Жданова, одного из ведущих украинских военных экспертов, проанализировавшего поступившую информацию, «похоже на то, что действительно была выявлена и обезврежена целая агентурная сеть».

В беседе с haqqin.az эксперт заявил, что механизмы вербовки бывают самые разнообразные: от шантажа и запугивания до банального подкупа.

«Очень хорошо вербуются люди с криминальным прошлым. Такое происходит везде, где есть интересы другого государства, в этом и заключается работа спецслужб: заброска (засылка) агентов; организация каналов финансирования (сейчас широко практикуется через бизнес, подставные фирмы); вербовка агентуры и создание ячеек управления и структурирование агентурной сети», - подчеркнул Жданов.

По его словам, далее идет выполнение задач, от элементарного распространения слухов и сеяния паники до совершения терактов и диверсий. «В Украине мы с этим не просто сталкиваемся, мы с этим живем, спецслужбы РФ работают повсеместно, граница фактически не контролируемая, а часть политиков открыто поддерживает и финансирует пророссийские настроения», - отмечает Жданов.

Стоит отметить, что недавно украинский военный дезертировал и перешел на сторону самопровозглашенной «ЛНР». По этому поводу Жданов заявил, что здесь, скорее всего, причиной стали неуставные взаимоотношения. «Эта проблема сейчас остро стоит в Вооруженных силах Украины. Уже есть случай повешения в учебном подразделении. Власти тщательно скрывают информацию об этом. Главная причина - отсутствие каких-либо реформ в армии, а в структуре и системе старой советской армии вылезают старые проблемы».