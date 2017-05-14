Подписаться на уведомления
 

«Это была агентурная сеть Армении» военный эксперт о разоблаченных армянских разведчиках

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Министерство обороны Армении отреагировало на сообщение силовых структур Азербайджана о выявлении группы азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших с армянскими спецслужбами.

«МО Азербайджана и провластные средства массовой информации в последние дни распространяют фальшивую информацию о выявлении армянской разведывательной сети и планировании ею террористических актов. Армянская сторона расценивает это как провокацию азербайджанского руководства с далеко идущими планами», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Арцрун Ованнисян

Между тем, по мнению Олега Жданова, одного из ведущих украинских военных экспертов, проанализировавшего поступившую информацию, «похоже на то, что действительно была выявлена и обезврежена целая агентурная сеть».

В беседе с haqqin.az эксперт заявил, что механизмы вербовки бывают самые разнообразные: от шантажа и запугивания до банального подкупа.

«Очень хорошо вербуются люди с криминальным прошлым. Такое происходит везде, где есть интересы другого государства, в этом и заключается работа спецслужб: заброска (засылка) агентов; организация каналов финансирования (сейчас широко практикуется через бизнес, подставные фирмы); вербовка агентуры и создание ячеек управления и структурирование агентурной сети», - подчеркнул Жданов.

По его словам, далее идет выполнение задач, от элементарного распространения слухов и сеяния паники до совершения терактов и диверсий. «В Украине мы с этим не просто сталкиваемся, мы с этим живем, спецслужбы РФ работают повсеместно, граница фактически не контролируемая, а часть политиков открыто поддерживает и финансирует пророссийские настроения», - отмечает Жданов.

Стоит отметить, что недавно украинский военный дезертировал и перешел на сторону самопровозглашенной «ЛНР». По этому поводу Жданов заявил, что здесь, скорее всего, причиной стали неуставные взаимоотношения. «Эта проблема сейчас остро стоит в Вооруженных силах Украины. Уже есть случай повешения в учебном подразделении. Власти тщательно скрывают информацию об этом. Главная причина - отсутствие каких-либо реформ в армии, а в структуре и системе старой советской армии вылезают старые проблемы».

3188 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 21° / 16°
15 Май 24° / 15°
16 Май 20° / 13°
17 Май 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Олимпийская чемпионка покидает Азербайджан украинские источники
Первая жертва допинга на Исламиаде
Порошенко отказался говорить о втором президентском сроке
Капитан «Манчестер Юнайтед» проиграл в казино 500 тысяч фунтов за два часа
Что творится на Олимпийском стадионе после открытия Исламиады фото; видео
Полиция вывела Навального с акции протеста в Москве фото
В Ереване арестовали дочь известного оппозиционера Заруи Постанджян видео
Американские аналитики: Саргсян может стать вторым Асадом
Министр туризма Зимбабве: «Мы будем учиться у Азербайджана» эксклюзив
«Это была агентурная сеть Армении» военный эксперт о разоблаченных армянских разведчиках
«Мы не чувствуем своей нужности для Азербайджана» Откровенный разговор с депутатом Эльгизом Гаджиевым
Авторитетное издание США отказалось публиковать статью против Азербайджана
Глава Европола предупреждает о новой волне хакерских атак
Эпидемия холеры в Йемене: десятки умерших
Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс
ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Баку
Минобороны России о пуске ракеты Ким Чен Ына обновлено 14:50
В Баку соседи порезали друг друга из-за Wi-Fi фото; видео
Теперь у Азербайджана проблемы в Албании Новые подробности
Путин сыграл на рояле в Пекине видео
Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем фото
Макрон вступил в должность президента Франции
ДТП в Сальяне: есть пострадавший фото
Китай вырывается в мировые лидеры наш комментарий
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться