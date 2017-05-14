Деловые контакты с рядом африканских государств свидетельствуют о том, что в последнее время Баку заинтересован в разностороннем взаимодействии с партнерами из Африканского континента.

Благодаря сотрудничеству с отдельными странами и компаниями Африки Азербайджан может обеспечить расширение своего рынка сбыта промышленной продукции, а также доступ на взаимовыгодной основе к сырьевым ресурсам богатейшего континента. Широкие возможности для деловых контактов с Африкой открываются для сельского хозяйства, торговли, транспорта, туризма.

Как заявил haqqin.az министр туризма и гостиничного бизнеса Зимбабве Вальтер Мзембе, в истории африканских стран и Азербайджана есть общие черты, как, например, сравнительно недавнее обретение независимости.

«Ваша страна, в отличие от африканских, быстро встала на путь развития. Нам нужно многому поучиться у вас. В то же время имеется ряд отраслей экономики, где мы могли бы сотрудничать. Было бы полезно и расширение сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения», - уверен зимбабвийский министр.

В свою очередь, посол Азербайджана в Эфиопии Эльман Абдуллаев отметил, что Африка сегодня является весьма значимым для развития сотрудничества континентом, и Азербайджан готов обрести новых партнеров и работать с африканскими странами во многих сферах.

«В частности, в африканских странах существуют широкие перспективы для развития туризма, производства и реализации продовольственных продуктов. Африка может стать для Азербайджана и крупным рынком для инвестиций, и на этом рынке есть возможность разместить и азербайджанские вложения».

Э.Абдуллаев высказал свое мнение и по поводу растущего интереса Азербайджана к африканскому государству Джибути.

«Джибути имеет крупные порты, через которые мы можем получить доступ в страны Восточной Африки. Это достаточный большой рынок для сбыта азербайджанской продукции. И это рынок примерно с 450-миллионным населением. Взаимовыгодное сотрудничество с такими странами, как Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия, имеет большие перспективы. Мы работаем для дальнейшего выхода наших компаний на эти рынки. Кроме того, у нас налаживаются контакты и в сфере авиаперевозок. С недавних пор азербайджанская компания Silkway начала осуществлять грузовые авиаперевозки в Джибути, что несомненно скажется на укреплении наших отношений», - сказал посол.

Дипломат отметил, что Азербайджан с 2011 года является наблюдателем в Африканском союзе, что также способствует налаживанию двустороннего сотрудничества с африканскими странами.

«Мы также аккредитованы при офисе ООН в Найроби, являющемся третьей крупной штаб-квартирой ООН. В то же время Азербайджан был одной из тех стран, которая оказала немалую помощь странам Африки», - подчеркнул Э.Абдуллаев.

Говоря о сотрудничестве в области образования, посол отметил, что во многих африканских странах можно встретить выпускников азербайджанских вузов.

«Во времена СССР одной из самых важных академических столиц страны был Баку. Более пяти тысяч африканцев окончили разные вузы Азербайджана. Поэтому многие африканцы очень хорошо помнят Баку и Азербайджан. Некоторые выпускники наших вузов занимают весьма высокие должности. Африканские страны готовы посылать своих студентов в Азербайджан и сегодня, и мы работаем в этом направлении», - отметил дипломат.

По мнению многих экспертов, африканский рынок имеет большие перспективы, и Азербайджан, налаживая отношения с "черным континентом", смотрит в будущее.