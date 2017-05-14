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В Ереване арестовали дочь известного оппозиционера Заруи Постанджян видео

 

В предвыборном штабе возглавляющего пропорциональный список правящей Республиканской партии Армении на выборах в Совет старейшин Еревана действующего градоначальника Тарона Маркаряна, расположенном в ереванском районе Аван, только что произошла потасовка, передает "Новости Армении".

Стражи порядка силой вывели оттуда лидера партии «Страна абрикоса», кандидата в мэры столицы Армении Заруи Постанджян, которая требовала показать ей ящики стола в штабе, где, по ее словам, есть материалы, доказывающие фальсификации. Сотрудники Полиции попытались силой подвергнуть приводу Заруи Постанджян, но не смогли сделать этого. Вместо этого они арестовали ее дочь. По словам председателя партии «Страна абрикоса», ее насильно вытолкали из штаба, чтобы уничтожить факты, компрометирующие Маркаряна.

На этот момент штаб действующего градоначальника контролирует большое число полицейских. По словам Постанджян и ее сторонников, внутри также находятся сотрудники штаба. Стражи порядка, в свою очередь, утверждают, что внутри помещения находятся лишь представители правоохранительных органов.

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