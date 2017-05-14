Американские аналитики: Саргсян может стать вторым Асадом

На американском новостном и аналитическом сайте «The Independent Journal Review» была опубликована статья политолога Джейкоба Камараса «Начало внешней политики Трампа великолепно. Но сможет ли он противостоять России?».

В статье говорится о внешней политике новой администрации США, в частности, по отношению к сирийскому конфликту. Автор проводит сравнение между бывшим президентом Обамой, с его обещаниями нанести удар по режиму Асада после использования последним химического оружия, и нынешним президентом Трампом, который такой удар нанес. В этом политолог видит хорошее начало внешнеполитической деятельности нового президента.

При этом автор считает сирийский конфликт лишь частью более широкого противостояния между США и Россией, в котором соперники Америки «открыто заявляют о своих целях по ослаблению Соединенных Штатов».

«В то время, как Евросоюз столкнулся с экзистенциальным кризисом из-за Брексита, а НАТО в замешательстве по поводу причин своего существования, русский тяжеловес Владимир Путин продолжает усиливать влияние Москвы на более слабых соседей», - считает Джейкоб Камарас.

В качестве наглядного примера он приводит отношения между Москвой и Ереваном. «Назначение генерала ВС Армении Юрия Хачатурова главой Организации Договора о коллективной безопасности, широко известной как «путинское НАТО», иллюстрирует степень влияния Кремля на своих соседей», - отмечает автор.

«Наименее суверенное из всех постсоветских государств - иногда даже по сравнению с собственными внутренними автономиями РФ - Армения заполонена российскими военными базами и оружием, а ее внешние границы охраняются российскими офицерами безопасности. Назначение Хачатурова доказывает, что даже в мире евразийских сателлитов, где доминирует Москва, Армения выделяется как ультра-лояльный и зависимый вассал России», - говорится в статье.

Автор проводит параллели между размещением стратегических баллистических ракетных комплексов «Искандер» с ядерным оружием в Калининграде, угрозой размещения таких комплексов в Крыму и размещением «Искандеров» в Армении и Сирии. «Очевидно, для России разница между территориями, которые она формально считает своими собственными, и несостоятельными государствами, которые она эффективно контролирует, очень символична», - добавляет автор.

Политолог считает, что дуга, протянувшаяся через эти районы, является свидетельством явного усиления со стороны России, которая отрицает военное преимущество сил НАТО и утверждает свое географическое доминирование: «Первым крупным испытанием для президента Трампа стала химическая атака, которую Асад, поддерживаемый Москвой, провел в апреле, бросив вызов Америке. Трамп ответил силой».

Далее автор называет президента Армении Саргсяна «армянским Асадом», приводя в качестве аргумента новую привычку главы Армении угрожать гражданским лицам в регионе российскими ракетами «Искандер». При этом автор напоминает Саргсяну, что ни один из его региональных защитников - Иран и Россия - не слишком стремились защитить своего союзника Асада.

«В отличие от Крыма, - продолжает свою мысль автор, - Армения остается номинально независимой – она еще не перешла все красные линии. У Армении все еще есть шанс наладить мир со своими соседями, такими как Азербайджан, и двигаться к более устойчивому суверенитету. Если эта возможность будет упущена, Саргсян может встать на путь Асада, который упустил свой шанс, а поставляемое Россией оружие может стать большей угрозой для самой Армении, чем для кого-либо еще».

Тем временем Трамп, по мнению политолога, должен продолжать показывать миру, что Америка не будет отказываться от установленных ею красных линий. «Отвечая на вопросы по поводу своей «братской дружбы» с Путиным, президент, нанеся удар по Сирии, показал, что готов противостоять России и одному из ее вассалов. Надеемся, что так будет и дальше», - делает свой вывод Джейкоб Камарас.