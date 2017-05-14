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Полиция вывела Навального с акции протеста в Москве фото

 

Сотрудники полиции вывели политика Алексея Навального вместе с его семьей с митинга против сноса пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент телеканала «Дождь».

Навальный сообщает в твиттере, что его попросила подойти к сцене Юлия Галямина, однако он не планировал выступать.

Ранее организаторы акции сообщили, что участников митинга начали задерживать со стороны Мясницкой улицы. Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщал, что был задержан один активист с плакатом.

В Москве 14 мая проходит согласованный митинг против проведения программы реновации. Его участники призывали выступить «против действий строительного лобби» и отправить в отставку мэра столицы Сергея Собянина. 

По информации «Белого счетчика», в митинге приняли участие почти 20 тысяч человек. 

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