На Бакинском олимпийском стадионе разобрали декорации после проведения церемонии открытия Игр исламской солидарности.

Арену в кратчайшие сроки необходимо привести в привычный вид, так как уже 16 мая на Олимпийском стартуют соревнования по легкой атлетике.

Для установки декораций к церемонии открытия понадобилось шесть недель.

My venue for next 7 days. Dismantling going on after opening ceremony. A lot of it to do! Showtime in 2 days. #baku2017 pic.twitter.com/Hng8Iuan0Y