Подписаться на уведомления
 

Капитан «Манчестер Юнайтед» проиграл в казино 500 тысяч фунтов за два часа

 

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни проиграл 500 тысяч фунтов стерлингов (642 тысячи долларов) в казино в течение одной ночи. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает The Sun.

По информации издания, футболист провел два часа в Manchester’s 235 Casino и играл в русскую рулетку и блек-джек. По словам одного из посетителей заведения, Руни часто ставил на красное и «как будто находился в собственном мире». Очевидец также отметил, что спортсмен выпил несколько бутылок пива, однако не был пьян.

The Sun отмечает, что англичанин воспользовался отсутствием своей жены Колин, которая вместе с тремя детьми уехала в путешествие по Европе.

В сезоне-2016/2017 Руни провел 22 матча в составе «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его зарплата составляет около 300 тысяч фунтов (386 тысяч долларов).

Вместе с «Манчестером» нападающий стал пятикратным победителем премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. Руни является лучшим бомбардиром в истории клуба.

503 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 21° / 16°
15 Май 24° / 15°
16 Май 20° / 13°
17 Май 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Олимпийская чемпионка покидает Азербайджан украинские источники
Первая жертва допинга на Исламиаде
Порошенко отказался говорить о втором президентском сроке
Капитан «Манчестер Юнайтед» проиграл в казино 500 тысяч фунтов за два часа
Что творится на Олимпийском стадионе после открытия Исламиады фото; видео
Полиция вывела Навального с акции протеста в Москве фото
В Ереване арестовали дочь известного оппозиционера Заруи Постанджян видео
Американские аналитики: Саргсян может стать вторым Асадом
Министр туризма Зимбабве: «Мы будем учиться у Азербайджана» эксклюзив
«Это была агентурная сеть Армении» военный эксперт о разоблаченных армянских разведчиках
«Мы не чувствуем своей нужности для Азербайджана» Откровенный разговор с депутатом Эльгизом Гаджиевым
Авторитетное издание США отказалось публиковать статью против Азербайджана
Глава Европола предупреждает о новой волне хакерских атак
Эпидемия холеры в Йемене: десятки умерших
Эрдоган рассказал в Пекине об открытии Баку – Тбилиси – Карс
ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Баку
Минобороны России о пуске ракеты Ким Чен Ына обновлено 14:50
В Баку соседи порезали друг друга из-за Wi-Fi фото; видео
Теперь у Азербайджана проблемы в Албании Новые подробности
Путин сыграл на рояле в Пекине видео
Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем фото
Макрон вступил в должность президента Франции
ДТП в Сальяне: есть пострадавший фото
Китай вырывается в мировые лидеры наш комментарий
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться