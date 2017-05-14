Порошенко отказался говорить о втором президентском сроке

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока рано говорить, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, передает РИА Новости.

"Касательно второго срока: согласно конституции Украины каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он добавил, что у него еще есть два года работы на президентском посту, в которые "еще много нужно сделать".