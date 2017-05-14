В весовой категории до 100 кг финал был чисто азербайджанским.

Эльхан Мамедов победил Эльмара Гасымова. Таким образом, у Азербайджана в этом весе золото и серебро. Это уже восьмое золото Азербайджана в дзюдо на Исламиаде.

Бронзу выиграли алжирец Лье Буякуб и Иван Ремаренко из ОАЭ.

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На Играх исламской солидарности в Баку сегодня завершаются соревнования по дзюдо.

Магомедали Мехтиев в весовой категории до 90 кг завоевал золотую медаль. В финале он победил Абдеррахмана Бенамади из Алжира. Бронзу выиграли Батухан Эфемгиль (Турция) и Наджиф Элиас (Ливан).

Это седьмое золото Азербайджана в дзюдо на Исламиаде.