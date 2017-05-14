Сегодня в рамках форума "Один пояс — один путь", проходящего в Пекине, между Азербайджаном и Китаем был подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC, сообщает Report.

С азербайджанской стороны документ подписал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, а с китайской – глава Национальной нефтяной корпорации (CNPC) Ванг Юлин и председатель Банка развития Китая (CDB) Ху Хуабанг.

Отметим, что в работе международного форума в Пекине принимают участие 29 глав государств и правительств, 110 представителей государств и частного сектора, а также 60 представителей международных организаций.