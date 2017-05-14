Впервые за 15 лет молдавский президент присутствовал на Параде Победы в Москве на Красной Площади. Причем Игорь Додон оказался единственным главой иностранного государства, которого пригласили на это торжественное событие. Президенты России и Молдовы сидели рука об руку в зрительской ложе и на протяжении всего парада о чем-то тихо переговаривались. В это время в Кишиневе проходили сразу три практически отдельных празднования 9 Мая. По возвращении Игоря Додона в родную республику оппоненты назвали его «слугой Путина».

Пока Игорь Додон обменивался никому не слышными репликами с Владимиром Путиным на Красной Площади во время парада, на улицах Кишинева состоялось сразу три праздничных марша. Отдельной колонной проследовали демократы от мемориального комплекса к центру города. Правящая партия все-таки сумела легализовать совмещение Дня Победы с Днем Европы 9 мая вопреки противостоянию президента и, по мнению экспертов, вопреки некоторым юридическим процедурам.

Знаменитый молдавский олигарх и лидер Демпартии Влад Плахотнюк, не склонный прежде к публичным появлениям, произнес на центральной площади столицы короткую речь для своих сторонников: «Сегодня двойной праздник. Отмечая его, мы хотим послать гражданам очень важный посыл о том, что необходимо жить в атмосфере взаимной терпимости, уважения и гармонии». Он также выразил благодарность сражавшимся против фашизма, тем, кто «вернул мир для сотен миллионов граждан, победив и построив сильную Европу». И при этом повторил риторику политических оппонентов, которые категорически отвергли введение Дня Европы в День Победы – мол, не было бы никакой свободной Европы без Дня Победы.

Встречным маршрутом 9 Мая прошли представители пророссийского левого фланга – социалисты и оппозиция под предводительством Общественного совета «За свободную Родину». Отдельно друг от друга. Первыми выдвинулись оппозиционные левые, которые развернули 200-метровую георгиевскую ленту и рекордно огромное Знамя Победы, копию того самого, что принадлежало 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Часом позже по тому же пути прошествовал марш президентской партии социалистов. И те, и другие по примеру «Бессмертного полка» несли портреты воинов Великой Отечественной войны. Правда, единого шествия не получилось – не смогли договориться.

Отсутствие согласия между пророссийскими и сходными по идеологии парламентскими и внепарламентскими партиями тем более удивительно в День Победы, который призван объединить всех празднующих победу над фашизмом и чтящих память павших в боях. Да и празднования, прошедшие что под эгидой молдавского президента, что по инициативе левой оппозиции, были весьма массовыми и дорогостоящими. Кстати, сведений об объемах и происхождении этих средств пока не поступало, а ряд местных деятелей культуры и музыкантов участвовали в мероприятиях лишь из благородных чувств.

В День Победы президент Додон периодически помещал в соцсетях фотографии и видео с парада. Позже он написал с гордостью, что «у Кремлёвской стены прозвучал гимн Республики Молдова». Это произошло в момент возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В течение почти всего торжественного действа в Москве Игорь Додон находился по правую руку от Владимира Путина, и интернет-пользователи не упустили случая поиронизировать, мол, молдавский президент стал ему ближе Дмитрия Медведева, пребывавшего поодаль.

День спустя Москва объяснила отсутствие других иностранных лидеров в День Победы на Красной Площади. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «широкое международное участие не предусматривалось», поскольку год юбилейным не является – годовщина Победы 72-я. Ну, а Игоря Додона лично пригласил Владимир Путин еще в Бишкеке. Так и вышла оказия президенту Молдовы единственному побывать на московском празднике. Он еще и задержался на день – встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и с руководителями российских думских фракций. Получился официальный визит. Третий с начала года.

На встрече со спикером Володиным глава Республики Молдова озвучил тезисы весьма антизападного толка. Он категорически исключил из «предмета переговоров» несколько существенных аспектов: «Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе – это наш нейтралитет: НАТО категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент – это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России».

В Кишиневском международном аэропорту президента Игоря Додона встретили представители молодежной организации Либеральной партии. Заметим: председатель этого формирования ратовал исключительно за празднование Дня Европы 9 мая, а его единомышленники-унионисты (сторонники объединения с Румынией) на столичном Мемориале установили палатку с румынским флагом, чем вызвали немалое возмущение большинства посетителей.

Полные боевого духа либералы приветствовали своего главу государства лозунгами и плакатами «Додон – слуга Путина», «Додон – предатель», «Додон, твой дом – Москва». Они даже принесли для него импровизированный багаж, дабы отправить восвояси. Кроме того, молдавские либералы осудили присутствие российских военных и боевой техники на параде в Тирасполе: «В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным».

Между тем в Тирасполе 9 Мая отметили действительно пышно и парад получился очень внушительным и торжественным. В нем, на самом деле, впервые приняли участие служащие российской группировки (ОГРВ) в Приднестровье. Вслед за легендарным танком Т-34 и колоннами Вооруженных сил ПМР, Комитета госбезопасности, ВМД, Военного института Минобороны, Тираспольского юридического института и роты Почетного караула по тираспольской площади Суворова проследовали российские бронетраспортеры, реактивные системы залпового огня, а также бронетехника.

Сравнивая кишиневский праздник с приднестровским, политолог из России Алексей Мартынов отдал предпочтение Тирасполю. Относительно молдавской столицы он ограничился весьма условным одобрением: «Оппозиция, правда, скинулась и пронесла все-таки по Кишиневу самое большое в истории Знамя Победы. Спасибо и на этом». Президент Додон в Москве подчеркнул «личный» конструктивный настрой по отношению к ПМР: «У нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона. Я надеюсь, что в ближайшее время будут и другие. Мы должны объединять страну, я думаю, что это все понимают». Вскоре Россия объявила о допуске на свой рынок еще 20 видов молдавских вин.