Тиллерсон против перезагрузки отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии у США намерений начинать отношения с Россией с чистого листа. Об этом он рассказал в интервью на программе Meet The Press телеканала NBC в воскресенье 14 мая.

По словам Тиллерсона, термин «перезагрузка» применяют слишком часто. «Важно понимать, что мы не пытаемся начать с чистого листа», — заметил он.

«Перезагрузка невозможна. Нельзя просто стереть прошлое. Невозможно начать с чистого листа. Мы стартуем с места, где находимся сейчас», — подчеркнул госсекретарь.

Тиллерсон указал, что отношения с Россией находятся «на самом низком уровне после окончания холодной войны», и между странами сохраняется крайне низкий уровень доверия. «Думаю, ситуация расценивается как нездоровая для всего мира», — отметил он, добавив, что подобная обстановка также негативно влияет на американцев и интересы США.

Госсекретарь добавил, что у Москвы и Вашингтона есть целый ряд важных вопросов, которые нужно решить. По его словам, один из них — это вмешательство России в выборы президента США. «Я думаю, оно было хорошо задокументировано, и мы очень хорошо понимаем природу этого вмешательства здесь и где-либо еще», — заявил Тиллерсон.