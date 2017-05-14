Женская сборная Азербайджана по волейболу обыграла сегодня в «Кристалл Холле» своего главного соперника на Играх исламской солидарности. В трех партиях была побеждена сборная Турции – 25:18, 30:28, 25:20.

Одержав три победы в трех матчах предварительного этапа, сборная Азербайджана легко вышла в полуфинал. 17 мая наши волейболистки сыграют с четвертой командой начальной стадии. Это будет либо Кыргызстан, либо Таджикистан.

В другом полуфинале встретятся вторая и третья команды. Матч за 3-е место и финал состоятся 18 мая.