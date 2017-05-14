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Налбандян: "Альтернативы переговорам нет"

 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят в июне Армению и Азербайджан, после визита которых может пройти встреча глав МИД Азербайджана и Армении, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, передает "Новости Армении".

"В июне ожидается региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого, если будет необходимо, может пройти и встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана", - сказал сегодня Э.Налбандян.

"Альтернативы переговорам нет. Их нужно продолжать", - отметил глава МИД Армении.

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