Чем меньше времени остается до очередного саммита Организации стран — экспортеров нефти в Вене 24-25 мая, тем больше разговоров о том,что ОПЕК, Россия и Азербайджан готовы продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

На повестке дня там будет стоять вопрос о продлении текущего соглашения о сокращении добычи нефти. Впрочем, судя по последним утечкам из информированных источников, речь пойдет не только об этом, но и о еще более радикальном понижении объемов производства «черного золота». И все ради поддержания цены барреля, которая в первую декаду мая опустилась было ниже $50, но сейчас снова превысила этот рубеж.

Россия, равно как и Азербайджан, уже дали понять, что готовы следовать в фарватере ожидаемых решений: наши страны не меньше других государств-экспортеров заинтересованы в дорогой нефти.

Это странное единодушное сокращение

Новость о том, что объемы добровольного сокращения добычи странами ОПЕК могут принять во втором полугодии 2017-го еще более масштабный характер, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, в настоящее время между заинтересованными сторонами идут активные, хотя и не публичные консультации на этот счет.

Напомним, что в конце ноября 2016 года члены ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. Спустя 10 дней к соглашению присоединились 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, включая Россию и Азербайджан. Они взяли на себя обязательства по сокращению своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Большая часть из этого объема - 300 тыс - приходится на долю РФ. Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс баррелей в сутки.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года. И пока, судя по официальным данным, подписанты выполняют взятые на себя обязательства. Согласно последним, апрельским данным, члены ОПЕК снизили добычу сырья на 104% по отношению к взятым на себя обязательствам. Лидером среди них по этому показателю является Саудовская Аравия, уменьшившая добычу на 612 тыс баррелей. Добровольные сокращения ОАЭ достигли 226 тыс баррелей в сутки, Ирака –198 тыс.

Что касается стран, не входящих в ОПЕК, но поставивших свои подписи под соглашением, то Россия, по словам ее министра энергетики Александра Новака, к концу апреля уже вышла на требуемое сокращение в 300 тыс баррелей в сутки. Точно также не значится в числе нарушителей и Азербайджан.

На повестке дня – пролонгация

По данным сразу нескольких влиятельных зарубежных СМИ, таких как агентства Reuters и Bloomberg, а также американское издание Wall Street Journal, в рассматриваемых ОПЕК сценариях есть варианты пролонгации на срок от шести месяцев до года.

И в первую очередь такое решение продвигает лидер ОПЕК Саудовская Аравия. При этом Саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих заявил, что период, на который будет продлено соглашение, не важен, поскольку главная его цель заключается в достижении баланса на рынке. По словам представителя Саудовской Аравии, в первые три месяца выполнение договора шло хорошо, хотя намеченных нормативов в полной мере добиться не удалось.

В то же время, саудовский министр энергетики подчеркнул, что все страны Персидского залива разделяют обеспокоенность о судьбе отрасли через несколько лет, если наблюдаемое в последние два года сокращение инвестиций в нее продолжится.

Москва, судя по заявлениям министра энергетики РФ Александра Новака, готова поддержать пролонгацию соглашения с ОПЕК и после 2017 года. «Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна», — заявил глава отечественного энергетического ведомства.

Правда, в российскую прессу просачивалось определенное недовольство со стороны нефтяных компаний тем, что им приходится идти на жертвы и добровольно ограничивать добычу, лишая себя дополнительных прибылей. Но министр Новак эти слухи опровергает: «Нет, таких оценок мы не слышали. Наоборот, компании говорят о большом эффекте, который имеют в целом и бюджет, и компании, что связано со стабилизацией на нефтяных рынках», - цитирует его агентство ТАСС.

Азербайджан также считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и вне-ОПЕК до конца 2017 года. Соответствующее заявление ранее сделал министр энергетики Натик Алиев. По его словам, нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок и в настоящее время цены стабилизировались в пределах $50-60 за баррель.

А вдруг американские сланцевики, зальют своей нефтью весь мир…

Между тем, ситуация на глобальном рынке «черного золота» дает немало поводов для сомнений в результативности предпринятых странами-экспортерами мер. Скептики особенно оживились в начале мая, когда цена барреля опустилась ниже $50, фактически вернувшись к тому уровню, который был минувшей осенью — до подписания венского соглашения о сокращении добычи.

Эксперты называют две главные причины того, что баррель в очередной раз «закапризничал». Во-первых, биржевых игроков разочаровали последние статданные по США. Согласно им, суточная добыча нефти в Соединенных Штатах продолжает расти, а коммерческие запасы сокращаются недостаточно. Получается, что американская нефть во многом компенсирует на глобальном рынке те объемы «черного золота», от которых добровольно отказались страны — участники венского соглашения. Ну а во-вторых, дополнительное давление на нефтяные котировки оказало укрепление доллара, который растет после решения Федеральной резервной системы США о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0,75–1% годовых.

Правда, затем баррель потихоньку пришел в себя, и дольше не падает: он снова превысил уровень в $50 и продолжает укрепляться. И все же уровень непредсказуемости на глобальном рынке «черного золота» остается слишком высокой.

Главным образом, она обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, угрозой того, что американские сланцевики, нарастив на радостях добычу, зальют своей нефтью весь мир, вновь нарушив столь тяжело достигаемый баланс спроса и предложения на глобальном рынке. Во-вторых, аналитики вынуждены постоянно держать в головах геополитический фактор: нарастание напряженности на Ближнем Востоке. Впрочем, как ни цинично это звучит, экскалация военных действий в этом нефтеносном регионе гораздо чаще приводила к росту цен на «черное золото» (из-за опасений, что поставки могут сократиться), чем наоборот.

Однако скептики не унимаются

Так что же будет дальше: пойдут ли страны подписанты на продление соглашение и на еще большее увеличение его объемов? Точного ответа на этот вопрос еще нет, а скептиков хватает. В России, например, критическую позицию по отношению к соглашению занимает один из ведущих независимых аналитиков ТЭК, партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин. «Пролонгация соглашения о «заморозке» добычи сырья между ОПЕК и независимыми производителями положение не изменит. Все словесные интервенции, вброшенные на рынок до настоящего времени, не смогли удержать падение нефтяных котировок. Поэтому майский саммит, даже в случае принятия положительного решения по вопросу добычи, не заставит цены на сырье пойти вверх», — утверждает эксперт.

Однако, автору этих строк представляется гораздо более вероятным положительный итог Венского саммита в конце мая: новое соглашение все-таки будет достигнуто. Ведь усилия по продлению соглашения и даже более сильное снижение объемов добычи экспортерами выглядят вполне логичными — похоже, иных инструментов для поддержания котировок барреля в распоряжении заинтересованных стран не осталось. А позволить цене нефти снова резко упасть, как во второй половине 2014 года, они себе уже не могут. Ведь каждая из них, включая Россию и Азербайджан, пережила серьезный экономический спад, повторение которого вряд ли входит в чьи-то планы.