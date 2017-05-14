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Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ракет Ким Чен Ына

 

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском в КНДР. Встреча назначена на вторник 16 мая, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Северная Корея провела испытание утром 14 мая. Ракета, запущенная из провинции Пхёнан-Пукто, летела на протяжении получаса, преодолев около 700 километров и упала в Японском море между Корейским полуостровом и Японией.

По данным Минобороны России, падение произошло в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории. В то же время американский чиновник сообщил, что ракета прекратила полет на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока.

Запуск стал первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

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