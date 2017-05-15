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50 медалистов Азербайджана на Исламиаде-2017 Полный список

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Во второй день Игр исламской солидарности в Баку сборная Азербайджана завоевала 14 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Всего на счету нашей страны 50 медалей – 24 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых наград. Азербайджан возглавляет общекомандную таблицу. На 2-м месте Турция (20-24-15), на 3-м – Узбекистан (5-4-12).

При этом, как мы видим, Турция опережает нас по общему количеству наград (59). Азербайджан на 2-й позиции, а на 3-й – Индонезия (23 медали).

Подняться на пьедестал почета смогли уже представители 24 стран. Всего, напомним, в Исламиаде принимают участие спортсмены 54 государств.

У нас уже есть 3-кратная чемпионка бакинской Исламиады – Марина Дурунда. Вчера она завоевала золото в составе команды Азербайджана, а сегодня первенствовала в двух отдельных финалах.

Стрелок Руслан Лунев – 2-кратный чемпион Исламиады.

Из 50 медалей сборной Азербайджана почти половину завоевали дзюдоисты – 24 (10 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые). Завтра турнир по дзюдо завершится командными соревнованиями.

В воскресенье несколько неожиданным было поражение нашего паралимпийского чемпиона Ильхама Закиева. В итоге он довольствовался лишь бронзой.

Главным событием дня следует признать финал женского гандбольного турнира между Азербайджаном и Турцией (28:26). Уж очень редко мы что-то выигрываем в игровых видах спорта, поэтому успех гандболисток, даже несмотря на большое количество натурализованных спортсменок и лишь четыре участвующие сборные, стоит выделить особо.

Все медалисты Азербайджана:

Золото: Руслан Лунев – 2 медали (стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева, Магомедали Мехтиев, Эльхан Мамедов, Эльчин Талыбов, Рамиль Гасымов (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев, Роман Гейдаров, Ирина Зарецкая, Айхан Мамаев (все – каратэ), сборная Азербайджана, Марина Дурунда - 2, Жаля Пириева (все - художественная гимнастика), женская сборная Азербайджана (спортивная гимнастика), Максим Шемберев (плавание), женская сборная Азербайджана (гандбол).

Серебро: Шафаг Амрахова (стрельба), Илаха Гасымова, Фарида Алиева (обе - каратэ), Айша Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова, Рустам Оруджев, Ханум Гусейнова, Севда Велиева, Турана Агаева, Эльмар Гасымов, Байрам Мустафаев, Ирина Киндзерская, Кенан Абдуллаханлы (все – дзюдо), мужская сборная Азербайджана (спортивная гимнастика), Марина Дурунда, Жаля Пириева (обе - художественная гимнастика)

Бронза: Сабина Азимова (тяжелая атлетика), Нурана Алиева, Фирдовси Фарзалиев, Асиман Гурбанлы (все – каратэ), Натик Талыбов, Ровшан Сафаров, Ильхам Закиев (все – дзюдо), Жаля Пириева, Марина Дурунда (обе - художественная гимнастика).

Из предстоящих событий понедельника особо стоит выделить решающий матч сборной Азербайджана U-23 по футболу на групповой стадии. Соперником будем сборная Марокко. Для выхода из группы нашей команде достаточно сыграть вничью. Встреча начнется в 18:30 и пройдет на «Баил Арене».

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