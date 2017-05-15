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Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Британией

 

Специалисты РФ выполнят наблюдательный полет над Великобританией и Северной Ирландией в рамках международного договора по открытому небу, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

"Наблюдательный полет будет выполняться в период с 15 по 19 мая 2017 г. с аэродрома открытого неба Брайз Нортон и максимальной дальностью 2400 километров", — сказал Рыжков.

Полет пройдет на российском самолете Ан-30Б под контролем специалистов Великобритании, которые будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдения предусмотренных договором положений.

Это пятнадцатый наблюдательный полет РФ в 2017 году над территориями государств-участников договора по открытому небу.

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