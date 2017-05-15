Бакинский бульвар перестроил сын министра Гитлера

Сын знаменитого нацистского архитектора, личного друга Адольфа Гитлера, Альберта Шпеера, Альберт Шпеер-младший работал над проектом расширения бакинского бульвара. Об этом говорится в статье, опубликованном в американском журнале New Yorker.

В статье, посвященном выдающемуся архитектору говорится о его жизненном и творческом пути.

Альберт Шпеер-старший прославился тем, что составил для фюрера грандиозный проект строительства столицы "Вечного рейха". Он является автором и руководителем самых грандиозных проектов нацисткой Германии. Позднее Шпеер был приговорен к 20 годам тюрьмы за ту роль, которую сыграл при нацистском режиме.

Его сын, несмотря на тяжелое наследие и очевидные малоприятные ассоциации, тоже выбрал карьеру архитектора. Он является одним из ведущих современных немецких архитекторов, а его наиболее интересные проекты осуществлены в России и Китае.

В Берлине Шпеер руководит проектом по перестройке обветшавшего стадиона, построенного нацистами для Олимпиады 1936 года.

Шпееру-младшему 82 года, но и сейчас ему не удается избавиться от тени отца. Он говорит:" В моем возрасте я уже устал, что ко мне до сих пор относятся как к чьему-то сыну".

Компания «Шпеер и партнеры» в настоящее время реализует проекты по строительству стадионов в Катаре, где в 2022 году пройдет чемпионат мира по футболу.

Шпеер в разное время разрабатывал проекты в Ливии, Саудовской Аравии. Именно ему принадлежит план перепланировки Шанхая и столицы Нигерии. По информации издания New Yorker, архитектурный план по расширению бакинского бульвара также принадлежит Альберту Шпееру.

Примечательно, что это не единственное, что связывает семью Шпеер с Азербайджаном. По странному стечению обстоятельств, два месяца назад в Баку прошел громкий судебный процесс над Вели Джафаровым. Молодой человек был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за попытку продать инкрустированное золотом и серебром двуствольное ружье. Антикварный предмет он оценил в 50 тысяч манатов. По заключению Государственной экспертной комиссии Министерства культуры и туризма ружье было произведено в 1936 году в Германии на имя бывшего министра вооружений в правительстве Адольфа Гитлера Альберта Шпеера.

Каким образом именное ружье нацистского министра оказалось в Баку неизвестно. По всей вероятности, оно было доставлено в Азербайджан в качестве трофея, одним из вернувшихся с фронта солдат.