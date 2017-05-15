Подписаться на уведомления
 

Бакинский бульвар перестроил сын министра Гитлера

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Сын знаменитого нацистского архитектора, личного друга Адольфа Гитлера, Альберта Шпеера, Альберт Шпеер-младший работал над проектом расширения бакинского бульвара. Об этом говорится в статье, опубликованном в американском журнале New Yorker.

В статье, посвященном выдающемуся архитектору говорится о его жизненном и творческом пути.

Альберт Шпеер-старший прославился тем, что составил для фюрера грандиозный проект строительства столицы "Вечного рейха".  Он является автором и руководителем самых грандиозных проектов нацисткой Германии. Позднее Шпеер был приговорен к 20 годам тюрьмы за ту роль, которую сыграл при нацистском режиме. 

Его сын, несмотря на тяжелое наследие и очевидные малоприятные ассоциации, тоже выбрал карьеру архитектора.  Он является одним из ведущих современных немецких архитекторов, а его наиболее интересные проекты осуществлены в России и Китае. 

В Берлине Шпеер руководит проектом по перестройке обветшавшего стадиона, построенного нацистами для Олимпиады 1936 года. 

Шпееру-младшему 82 года, но и сейчас ему не удается избавиться от тени отца. Он говорит:" В моем возрасте я уже устал, что ко мне до сих пор относятся как к чьему-то сыну". 

Компания «Шпеер и партнеры» в настоящее время реализует проекты по строительству стадионов в Катаре, где в 2022 году пройдет чемпионат мира по футболу.

Шпеер в разное время разрабатывал проекты в Ливии, Саудовской Аравии. Именно ему принадлежит план перепланировки Шанхая и столицы Нигерии. По информации издания New Yorker, архитектурный план по расширению бакинского бульвара также принадлежит Альберту Шпееру.

Примечательно, что это не единственное, что связывает семью Шпеер с Азербайджаном. По странному стечению обстоятельств, два месяца назад в Баку прошел громкий судебный процесс над Вели Джафаровым. Молодой человек был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за попытку продать инкрустированное золотом и серебром двуствольное ружье. Антикварный предмет он оценил в 50 тысяч манатов. По заключению Государственной экспертной комиссии Министерства культуры и туризма ружье было произведено в 1936 году в Германии на имя бывшего министра вооружений в правительстве Адольфа Гитлера Альберта Шпеера.

Каким образом именное ружье нацистского министра оказалось в Баку неизвестно. По всей вероятности, оно было доставлено в Азербайджан в качестве трофея, одним из вернувшихся с фронта солдат.

1208 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 24° / 14°
16 Май 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Время такое – время умирать воскресное чтиво
Пхеньян заявил об успешном пуске баллистической ракеты
Седюк пытался поцеловать и Кардашьян наша реплика
Алексей Фененко: «Россия и США обречены быть стратегическими противниками» эксклюзив
Бакинский бульвар перестроил сын министра Гитлера
Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Британией
50 медалистов Азербайджана на Исламиаде-2017 Полный список
Беспилотник ВВС США провел разведку в Донбассе украинские источники
Мамедъяров ответил Налбандяну обновлено 23:30
Экс-глава разведки США: "Отставка главы ФБР – победа России"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 24 медали Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 22:29
Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ракет Ким Чен Ына
В Карабахе убит армянский солдат
Пять золотых медалей азербайджанского каратэ Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено
В Дагестане ликвидирован боевик
Россия и Азербайджан в борьбе за “дорогую нефть” наша аналитика
Марина Дурунда - трехкратная чемпионка бакинской Исламиады обновлено
Toyota поддержала идею создания летающего авто
ВВС Турции уничтожили террористов ПКК
Женская сборная Азербайджана по волейболу победила Турцию Haqqin.az с полей Исламиады
Тиллерсон против перезагрузки отношений с Россией
Партия Меркель выигрывает выборы на западе Германии
Азербайджан выиграл золото даже в плавании Haqqin.az с полей Исламиады
Жена Порошенко может заняться политикой
Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться