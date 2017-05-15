«Лучший итог встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подвел госсекретарь Тиллерсон: США не готовы к новой "перезагрузке" с Россией. Чуда не произошло. Встреча состоялась, и это уже хорошая новость. Но можно сказать по-другому: на какой же низкой стадии находятся российско-американские отношения, если сам факт визита министра иностранных дел России в США - уже приоритетная новость мировых СМИ», - сказал в беседе с haqqin.az эксперт МИД РФ , политолог Алексей Фененко, комментируя итоги визита в США главы российского внешнеполитического ведомства С.Лаврова.

По словам эксперта, самое главное, что стороны не достигли никаких взаимообязывающих договоренностей: «Не возобновлен стратегический диалог по контролю над вооружениями, а это 80% всей повестки российско-американских отношений. Нет взаимных обязательств по урегулированию сирийской войны. Не возобновлен даже российско-американский меморандум о взаимной безопасности полетов 2015 года. Нет начала переговоров о снижении опасности инцидентов над Балтийским и Черным морями. Не ясна и судьба "Основополагающего акта Россия - НАТО" 1997 года. Его двадцатилетие истекает 27 мая 2017 года, то есть через несколько дней. Польша наложила вето на его автоматическое продление, и что придет ему на смену - не ясно. Нет и российско-американского соглашения по Арктике. Недавняя сессия Арктического совета нисколько не снизила напряженности. Эксперты заговорили чуть ли не о "российско-американском партнерстве в Арктике", но в чем проявляется это партнерство? Взаимные территориальные претензии не урегулированы.

Претензии США, Норвегии и Швеции к России относительно статуса Северного морского пути - тоже. Нет и намека на разработку документа о комплексе мер доверия в Арктике, подобно тому, как в 1975 году был принят Венский документ о мерах доверия в Европе)», - перечисляет он.

Между тем, по мнению А.Фененко, отсутствие договоренностей - опасный симптом. Он убежден в том, что главное, что показал визит Лаврова: США не готовы обсуждать никакую ревизию выгодных им правил международного взаимодействия, установленных в начале 1990-х годов. Россию, как и КНР, эти правила не устраивают, ибо история учит, что отказ от диалога ведет к силовым демонстрациям.

Коснулся эксперт и призыва президента США Дональда Трампа к России и Украины к миру. Отвечая на вопрос о том, на каких условиях, по мнению американской стороны, может быть заключен этот мир, А.Фененко заявил, что ни на каких.

«Позиции сторон по Украине диаметрально противоположны. Для США при любой администрации Украина в границах на 1 января 2014 года - это гарант невосстановления СССР в какой-либо форме. Россия не собирается обсуждать статус Крыма и отказываться от поддержки "народных республик" Донбасса. Максимум, на что можно рассчитывать в такой ситуации - это переход к логике "замороженного конфликта" по образцу Приднестровья. Но Белый дом пока не готов дать такой сигнал Киеву. Для США официальный переход конфликта на Донбассе в разряд замороженного - это стратегическое поражение. Украину с неясными границами и тлеющим конфликтом нельзя принять ни в НАТО, ни в ЕС. Она обречена быть буферным государством между Россией и НАТО. Поэтому Вашингтон поддерживает превращение Украины в максимально враждебное России государство - часть и опору создаваемого Балто-Черноморского кордона. Поэтому, пока конфликт обречен быть в "подмороженном" состоянии», считает он.

Рассуждения относительно ошибочности ожиданий многих российских политиков, которые открыто праздновали победу Трампа, предрекая снятие с РФ санкций и полное сближением в американо-российских отношениях, респондент назвал мифом, который чрезвычайно популярен на Западе.

По его мнению, в России мало кто строил иллюзии относительно Д. Трампа, а российско-американские противоречия слишком глубоки, чтобы их исправил Трамп, Обама или какой-то другой президент.

«Речь шла только о том, кто из противников будет чуть более готов к диалогу. Приход к власти Х. Клинтон мог бы привести к силовому столкновению Россию и США на Ближнем Востоке. Трамп пока сохраняет готовность к какому-то обмену мнениями. Вот и вся разница», считает российский политолог.

По мнению эксперта, Россия и США обречены быть стратегическими противниками, поскольку Россия сегодня - главное препятствие для гегемонистской стратегии Вашингтона, коль скоро только она способна технически уничтожить США, вести с ними войну на базе сопоставимых обычных вооружений и блокировать их действия через Совбез ООН.

«У России также единственный альтернативный США полный спектр фундаментальных наук. Китай большей частью этих ресурсов пока не обладает. У США стратегическая задача - демонтаж российского силового потенциала; у России - принуждение Вашингтона к диалогу. Поэтому у Москвы и Вашингтона пока может быть только негативная повестка; переговоры о мерах по снижению опасности военного столкновения. И здесь есть два сценария.

Первый: стороны садятся за стол переговоров и вырабатывают эти меры, важнейшая из которых - кодекс взаимных обязательств на случай военного конфликта России или США с третьей страной. Второй: ограниченное силовое столкновение в каком-то регионе с непредсказуемыми последствиями. Главное: не повторить негативный опыт 2010 года, когда Россия и США на волне "Перезагрузки" не выработали эти меры. Время ушло, и через год окно возможностей закрылось. А опасность конфликта возросла», резюмировал А.Фененко.