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Седюк пытался поцеловать и Кардашьян наша реплика

Автор: Акпер Гасанов, собкор 

Евровидение 2017 завершено. Известен и победитель нынешнего евросонга- представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois». Но вряд ли я погрешу против истины, если скажу, что вчерашний эфир евросонга многим запомнился не столько песней португальца, равно как и остальных участников конкурса, сколько очень коротким, но впечатляющим номером от Виталия Седюка. Именно этот журналист-пранкстер из Борисполя выскочил на сцену во время выступления Джамалы  с флагом Австралии и обнажил ягодицы.

Признаюсь, я сначала и не понял, что он вообще делает на сцене. Драматургия композиции Джамалы не предусматривала таких танцев. Мелькнула мысль, что я безнадежно отстал от современного искусства с его перфомансами и инсталляциями. Но тут произошло событие, которое доказало импровизированный характер выступления этого «танцора». Он повернулся к Джамале лицом, а к зрителям  задом, стянул штаны и обнажил свой главный «интеллектуальный аргумент».

Каков был посыл Седюка, мы так и не узнали - его быстро увела со сцены охрана. Предвижу споры в социальных сетях о том, что же это было - перформанс или инсталляция.

Напомню, что давно уже высказано народное мнение в вопросе разницы между двумя этими действиями. Инсталляция – это когда кто-то нагадил под дверь соседу, накрыл газеткой, поджег, позвонил в дверь и убежал, а перфоманс – это когда кто-то позвонил в дверь соседу, сосед открыл, а этот кто-то снял штаны, нагадил ему под дверь в его присутствии, накрыл газеткой и убежал. Так что, действие Сюдюка больше тянет на перфоманс. И я уверен, что многие затем будут вспоминать киевский евросонг не благодаря выступлению того или иного конкурсанта, а по  причине «перформанса» от Сюдюка. Так уж устроен человек…

Ну а нам имеет смысл напомнить, что этот пранкстер  и ранее напоминал о себе. Так, в  2011 году, тогда еще будучи  репортером на канале «1 + 1», он попал в Лондон - на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В эфире Седюк предложил Кейт руку и сердце, а еще 10 соток земли в родном Борисполе. По сравнению с евровидийным выкрутасом - детская шутка, но то было только начало.

Седюк подарил Мадонне ее нелюбимые цветы, получил пощечину за поцелуй от Уилла Смита на премьере «Людей в черном 3» в Москве, а на вручении премии Грэмми отобрал кубок в Адель. Также Сердюк публично падал на колени перед Ди Каприо и пытался поцеловать Ким Кардашьян за ягодицы. А еще Сердюк однажды даже чуть не сорвал показ мод в Нью-Йорке - он выбежал на сцену в коротком пальто, стрингах, красных носках и в короне. Пока охрана его вывела, успел добежать до моделей, демонстрировавших одежду…

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