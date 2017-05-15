Вообще-то остров сей издревле назывался Пир-Аллахи. Это имя ему вернули в связи с приступом демократизации в Азербайджане, которая, как и на всем постсоветском пространстве обернулась процессом этнонационализации. А в мою жизнь, как и в жизнь сгоревшего поздно ночью в собственном доме 76 – летнего Олега Акинина, остров тот вошел, когда нам обоим было по шесть.

Хочешь жить – умей драться!

А случилось это так. Однажды рано утром к дому моих родителей по маминой линии, что неподалеку от порушенной ныне улицы “Советской”, отец подогнал “полуторку” и велел грузиться. Это означало, что после долгих скитаний по городам и весям Советского Азербайджана, на которые его обрек Мир-Джафар Багиров, приключения наши получают новое, почти авантюрное продолжение.

У “Четырехглазого” вождя, как регулярно поминала его мама в своих молитвах, препровождаемых проклятьями, были свои счеты с бывшим командиром турецкого стрелкового батальона Гусейна Агаева еще со времен их вынужденной “командировки” в Астрахань. Он крепко держал на крючке прокурора, прославившегося в Шуше и Нахичеване крутым нравом, чем однако вызвал симпатии простого люда. А крючком тем был Эрзерум, откуда еле унесла ноги после армянской резни семья Али Гасан оглу, примкнувшая в Баку к революционным массам. Трудно сказать, почему не попал прокурор Агаев под не знающую пощады багировскую гильотину в 1937-ом. Впрочем, остров Артема, куда стекался весь преступный люд чуть ли не из всего Союза был, не меньшим наказанием.

Однако брутальный Мир-Джафар был не единственный диктатор ссылавший на пустынный каспийский остров своих недругов. Как-то копаясь в отцовской библиотеке я в одной из пожелтевших книг вычитал, что хорезмский шах отправлял туда же излишне самоуверенных противников. Эти строки в книге В.Яна (Василий Григорьевич Янчевецкий) были обведены жирной красной линией.

Выбраться из тесных улочек старого Баку на морские просторы – как не радоваться такой жизненной перспективе. Только наша бедная, рано поседевшая мама не разделяла эту искреннюю детскую радость. Уткнувшись в двери кладовой дома, выстроенного немецкими военнопленными, дочь бакинского купца, промышлявшего дарами Каспия Гюльханум Агаева просто разрыдалась при виде кучи замазученных телогреек, оставленных прежними обитателями в качестве бесплатного дара новосельцам. Но мы уже были во дворе, кишащем такими же как мы пацанами, только сплошь белобрысыми. Один из них широкоплечий и костистый ткнул для знакомства кулаком меня в грудь и я очутился в грязной луже к неописуемой радости всей остальной ватаги, галдевшей на непонятном мне языке. Как оказалось на русском.

Пока я выбирался из лужи, в дело вмешался мой старший брат Рамиз, не долго думая наградивший обидчика звонким азербайджанским “шилля”, красные следы от которого надолго украсили белое как у девочки лицо широкоплечего забияки. Неизвестно чем бы кончилось первое знакомство, если б не парень по имени Вова, как оказалось старший брат моего нового знакомца. Он выстроил всех нас в армейскую шеренгу и повел к берегу моря, где разбив на примерно равные по силам пары, устроил первые в моей жизни соревнования.

“Драться вы не умеете. Но главное то ,что никто не заревел, - подвел итог кулачному бою Вова. - Запомните: чтобы жить – надо уметь драться!”

Не скажу, что эта вовкина философия была взята всеми нами на вооружение. Но защищать себя мы научились. И лучше всех это удавалось Алику. Ему же принадлежал клич, из трофейного фильма о мушкетерах, с которым он вел нас мальчишеские драки: “Один за всех! Все – за одного!”

Артемовский Ленин

Он расстался со шпагой Д,Артаньяна в 7-ом классе, когда Вера Ефимовна, с необыкновенной торжественностью объявила на весь класс, что ко дню рождения Ленина силами школьников будет осуществлена постановка пьесы о вожде всемирного пролетариата. «А роль Владимира Ильича решено доверить…» Тут наша любимица, учительница по литературе и русскому языку Вера Ефимовна сделала паузу и с приличествующей случаю торжественностью объявила: «Ленина будет играть Алик Акинин».

Я повернулся к своему другу и только тут обратил внимание, что он и впрямь чем-то похож на молодого Ленина, заявляющего: «Мы пойдем другим путем!» Столь замечательное сходство его лицу придавали слегка раскосые глаза. С этой минуты и до самого до апреля наш друг каждый вечер запирался со старшеклассниками в спортивном зале, которая превращалась в сцену для спектакля про Ленина.

Во всем этом для нас виделось некое священнодейство еще и потому,ч то наша любимица Вера Ефимовна играла Марию Александровну, мать будущего коммунистического вождя («Урожденную Бланк», - как сообщил нам, кстати, сосед по дому Рудик Рубинер, которого мы недолюбливали из-за его склонности считать себя умнее всех. И добавил: «Она, между прочим, Мария Александровна, была еврейкой»). Вообще-то ни я, ни кто либо другой не придали сему факту особого значения. Ну и что с того, что мама великого вождя была еврейкой! Вон, Игорь с третьего этажа, прозванный Шишигой тоже еврей. Что это такое я, честно говоря, не знал. До той самой минуты, пока Алик, не выходя из образа Владимира Ильича не саданул Рубинера, бывшего на голову выше него и года на три старше за то, что он назвал Ильича евреем. Этот нокаут артемовского Ленина дорого обошелся прежде всего Вере Ефимовне. Репетиции свернули, самой учительнице объявили, как сказывали, выговор, что без ведома бюро райкома обратилась к образу Ленина на школьной сцене и к тому же доверила столь ответственное дело неисправимому двоечнику и хулигану Акинину. Алик некоторое время ходил понурым, но вскоре поменял образ Ленина на роль Тарзана, летая вцепившись в канат под потолком спортзала и испуская знаменитый утробный крик красавца из джунглей.

Этот предатель Торосян

Событие, перевернувшее нам всем жизнь произошло ночью после окончания танцев. Мы были еще малы, чтобы быть допущенными на танцы, но достаточно взрослыми, чтобы ошиваться возле танцплощадки, упиваясь руладами “Капиталиста”, знаменитого на весь Баку сакософониста. В тот вечер как обычно после танцев завязалась драка, что тоже представляло для нас огромный интерес. Неожиданно из клубка сцепившихся тел вырвался наш Вовка, подбежал к нам, и сунув мне кухонный нож исчез. Нож был мокрый, точнее окровавленный и я брезгливо избавился тут же от него, сбросив опасное орудие неподалеку в люк канализации. А на следующий день у нас дома появился дядя Паша – отец Вовы и Алика.

“Я знаю, ты будешь просить за сына, - мрачно молвил отец-прокурор. - Ты вырастил хулигана. Придется мне заняться его воспитанием”.

Дядя Паша был большим человеком на морских промыслах. Он молча выслушал обвинительную речь прокурора, из коей следовало, что нашему дружку, пырнувшего ножом под ребро ухажёра местной красавицы Лидки (случай небывалый на острове), и пытавшегося скрыться от правосудия светит минимум лет пять. Но если он скажет, куда делся главный вещдок – нож, и чистосердечно признается в содеянном, можно будет скосить срок. - А далее я сам возьмусь за его перевоспитание, - кончил свою речь прокурор. И нас всех стали вызывать к следователю, сидевшему рядом с отцовским кабинетом в прокуратуре. Однако мы тоже были не лыком шиты, Алик опередил хваленного следователя Чиняева и мы все как один глядя честно, по-комсомольски ему в глаза заявили, мол, никакого ножа видеть не видели и ни о чем таком не слышали. Тем не менее, поползли по острову слухи, что кто-то все-таки пошел “на признание”.

- Это – Торосян, аккордеонист, - сообщил вскоре Алик.

Мы покараулили музыканта перед самым судом на пустынной дороге, когда он возвращался с электрички домой.

Мощный прямой в челюсть лучше всяких слов разъяснил несчастному аккордеонисту чего от него требуется. Так Вова отделался двумя годами общего режима. Через год после хлопот отца ему за примерное поведение остаток срока заменили условным и он вновь появился на острове. “Новую жизнь тебе лучше начать в другом месте, - сказал мой отец Вове, вручил ему записку какому-то “шишке” в Казахстане, который должен был взять нашего друга под свою опеку. Вскоре разъехались и все мы: кто на Целину, кто в Томск, кто в Москву, кто на учебу в Баку.

…С Вовкой я встретился много лет спустя будучи в журналистской командировке в Алма-Ате. Вовка,т очнее Владимир Павлович был руководителем облпрофа. Журналистские пути-дороги свели как-то меня и с Аликом. В качестве корреспондента “Вышки” я участвовал в рейде бакинской милиции против браконьеров, сбывавших перекупщикам полные лодки с осетровыми на пустынном берегу моря у знаменитой апшеронской дамбы. Меня поразило хладнокровие, с которым браконьеры встретили появление милиции. Их интересы представлял крупный мужик, молча наблюдавший за происходящим из своего “Жигуленка”. К нему-то и направился капитан, руководивший рейдом. “Ну что скажешь, Акинин?”, - обратился он к мужику в “Жигуленке”. И тут перед нами возник мой друг Алик. “И ты здесь!”, -весело улыбнулся он, так, словно бы мы никогда с ним не расставались. И мы обнялись на удивление ничего не понимающего капитана…

Время умирать

Потом стремительно неслись лучшие годы: загранкомандировки, работа и учебы в Москве, перестройка, вернувшая меня снова в Баку, митинги, перевороты…

И мы снова встретились там, где когда-то соревновались в кулачном бою. В глубоком, исхудавшем старике я с трудом узнал некогда самого сильного, самого драчливого красавца Алика. Болезнь смогла сделать с ним то, что не удавалось никому - приковала его к постели. Его трехкомнатный деревянный дом – последнее напоминанье о былой удалой жизни выглядел последним пристанищем. За ним присматривали какие-то странные типы, распоряжавшиеся всем, чем он располагал. С тех пор мы общались по телефону. Как-то он позвонил необычно поздно.

- Ты помнишь давнюю историю с Вовкой? - спросил он.

- Конечно же…

- Я часто вспоминаю о нем. Он тогда наверняка бы сгинул, если б не твой отец. Он спас Вовку…

- Его спасло то Время, частицей которого был отец…

Наступила пауза, когда каждый думает о своем. Впрочем, скорее мы думали об одном и том же.

- Ты прав – сейчас таких людей нет, потому что Время другое…

Наутро я прочел на сайте сообщение о сгоревшем на острове Пираллахи 76-летнем старике. Службы потушили огонь. Зафиксировали факт. Да гуляет по острову молва, что никакой это не несчастный случай. Только никого нынче этим не удивишь. Время такое – время умирать…