На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка представления неработающих (токсичных) активов в рамках мероприятий по резолюции и оздоровлению банков, утративших платежеспособность". Сообщалось, что Кабинету министров, Палате надзора над финансовыми рынками и Минюсту страны поручено в трехмесячный срок решить вопросы, вытекающие из указа.

«В целом указ президента принят для реализации внесенной в Налоговый кодекс в конце прошлого года статьи 164.1.36. Согласно этой статье отчуждение (продажа) нерабочих (токсичных) активов неплатежеспособного банка в рамках его реструктуризации и оздоровления с 1 января текущего года на 3 года освобождено от налога на добавленную стоимость (напоминаю, ставка этого налога составляет 18 процентов). Как видим, эта норма носит общий характер, а потому было предусмотрено, что она будет конкретизирована президентом. Это президент и сделал своим указом», -заявил в беседе с haqqin.az известный банковский эксперт Акрам Гасанов.

Как известно, НДС является косвенным налогом, и его фактическим плательщиком является покупатель. «Если вы покупаете что-то в супермаркете, в цену товара включен и НДС: т.е. часть уплаченного вами (18%) идет не продавцу, а государству.

С банками тоже самое. Если вы покупаете что-то у банка, тоже платите НДС. Но банки, как правило, продают не товары (хотя конечно такое тоже бывает: например, банк может продать свой автомобиль либо другую вещь), а кредиты. Скажем, банк выдал много кредитов, но ему срочно понадобились деньги (например, непредвиденно одновременно много вкладчиков пришли за своими деньгами). Он конечно может взять кредит в другом банке или Центробанке (конечно, если сможет договориться с руководством Центробанка). А может просто продать часть своих кредитов другому банку. Такая продажа тоже облагается НДС», - говорит собеседник.

А теперь давайте представим ситуацию, когда банк фактически является банкротом. То есть долгов у него больше, чем имущества, включая выданные кредиты. В рамках скорейшего спасения такого неплатежеспособного банка Плата по надзору за финансовыми рынками может начать процедуру его оздоровления либо резолюции.

«Месяц назад в банковское законодательство были внесены соответствующие изменения, согласно которым под резолюцией неплатежеспособного банка подразумевается: 1) присоединение к здоровому банку; 2) полная или частичная передача активов и пассивов другому банку; 3) передача здоровых активов и пассивов переходному банку с последующей продажей переходного банка инвестору; 4) продажа инвестору; 5) ликвидация. При всех перечисленных процедурах имеет место передача другому банку или лицу активов, включая кредиты, в том числе проблемные. Разумеется, проблемные кредиты купят по заниженной стоимости. И продать их надо как можно скорее, поскольку деньги нужны «уже вчера». А чтобы сделать покупку такого актива привлекательной, наше государство освободило ее от НДС».

При этом, как подчеркивает Гасанов, критерии проблемных (нерабочих, токсичных) активов будут еще дополнительно определены Палатой по согласованию с главой государства.

«Для наглядности приведу пример. Допустим, Палата принимает решение о переводе активов неплатежеспособного банка в другой банк. Среди этих кредитов есть и проблемные. Например, есть проблемный кредит на сумму 1 млн. манат, обеспеченный залогом (ипотекой) недвижимости. Заемщик обанкротился. Независимый оценщик оценивает залог на сумму 400000 манатов. А потому кредит продается другому банку, скажем, за 380000 манатов (20000 манат – это не только доход покупающего банка, туда входят и его расходы по реализации залога и т.п.). Так вот, при продаже данного кредита НДС не удерживается, иначе сделка просто была бы неинтересна банку-покупателю (НДС составил бы 68400 манат, т.е. кредит, обеспеченный залогом стоимостью 400000 манат, продавался бы за 448400 манатов). В этом и весь смысл президентского указа».

Как отмечает эксперт, вместо годами длящегося процесса банкротства будет иметь место быстрое и максимально оптимальное решение проблемы.

«Сегодня одна из основных проблем экономики паралич платежной системы из-за неплатежеспособности отдельных субъектов. При этом заложенное имущество фактически выбывает из оборота. Но благодаря президентскому указу эта проблема будет решена с наименьшими потерями», - говорит Гасанов.

Конечно, некоторые вопросы еще предстоит доработать. Так, например, известно, что в Азербайджане оценочная деятельность не лицензируется и не контролируется. Оценщиком может быть кто угодно.

«Медицинский диагноз может дать только дипломированный врач, юридическое заключение – дипломированный юрист и т.п. А вот оценку стоимости всего и всея может дать любой и без всякой ответственности. Поэтому в этой сфере много злоупотреблений и фактов коррупции. Например, в вышеприведенном случае оценщик оценил залог на сумму 400000 манатов. Но возможно недвижимость на самом деле стоит не менее 700000 манатов. Просто кому-то очень хочется на всем этом руки нагреть. Поэтому, наверное, было бы лучше стоимость определять все же на открытом аукционе».

В любом случае, отмечает Гасанов, президент свое слово сказал и создал прекрасные стартовые условия для начала решения одной из сложнейших текущих проблем нашей экономики. Теперь дело за Палатой. От нее требуются умение и порядочность при реализации президентского указа…