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Нефть дорожает

 

Цены на нефть активно растут в понедельник на оптимистичных сигналов министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 поднялся на $0,81 (1,57%) - до $51,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,63%) - до $48,62 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 0,1%, до $50,84 за баррель, WTI - менее чем на 0,1%, до $47,84 за баррель. По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.

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