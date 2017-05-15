Нефть дорожает

Цены на нефть активно растут в понедельник на оптимистичных сигналов министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 поднялся на $0,81 (1,57%) - до $51,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,63%) - до $48,62 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 0,1%, до $50,84 за баррель, WTI - менее чем на 0,1%, до $47,84 за баррель. По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.