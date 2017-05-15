Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР

Американские сенаторы Чарльз Шумер, Линдси Грэм и Майк Ли призвали президента Дональда Трампа передать властям записи разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, если таковые существуют.

Ранее Трамп намекнул в своем "Твиттере", что такие записи, возможно, есть. "Перед тем как "сливать" информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров", - написал президент. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.

Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер заявил, что уничтожение записей разговоров Трампа и Коми будет нарушением закона. "Если записей не существует, он [Трамп] должен извиниться перед Коми и американским народом за дезинформацию", - сказал Шумер.