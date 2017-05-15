Россия и Саудовская Аравия продлят соглашение по нефти

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Об этом говорится в совместном заявлении министра энергетики РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сообщает Интерфакс.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка – доведения объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка – необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года", – говорится в заявлении.

Новак и Фалих подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи нефти привело к постепенному сокращению мировых запасов нефти и росту спроса на это сырье в мире.

"Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям", – говорится в заявлении.