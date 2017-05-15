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Мамедъяров не исключил встречи с Налбандяном

 

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает возможным встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее, в воскресенье, глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что в июне ожидается региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого, по словам армянского министра, при необходимости может состояться и встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

«В принципе, это возможно (встреча с Э.Налбандяном)», - сказал Э.Мамедъяров, комментируя слова своего армянского коллеги.

«После последней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России стран в Москве у меня сложилось такое впечатление, что мир возможен в обмен на вывод войск или территории взамен на мир (по принципу land for peace). Логику переговорного процесса последние 12 лет составляет именно это», - добавил азербайджанский министр.

Но, напомнил Э.Мамедъяров, в дипломатии нет «переговоров ради переговоров».

«Всем ясно, что Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана», - отметил он.

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