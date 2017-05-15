Подписаться на уведомления
 

Десять человек пострадали при обрушении карусели в Киргизии

 

В киргизском городе Ош обрушилась цепочная карусель в одном из парков. Об этом ТАСС сообщили в местном УВД. В момент падения на аттракционе находились десять человек, все они получили травмы различной степени тяжести.

Пять человек доставлены в больницу. Детей среди пострадавших нет. Одна женщина получила серьезные повреждения, у нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

По предварительным данным, во время работы карусели отломилась его верхняя часть. В УВД отметили, что причиной падения могла стать механическая неисправность, но это позже установит экспертиза.

291 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 24° / 14°
16 Май 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8609 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Межбанк проводит обновление истекших пенсионных карт
В СГБ начато дело по «списку агентов» Эльдара Махмудова
Сотрудник МИД России убил жену, дочь и покончил с собой видео
В Джалилабаде у женщины изъят пистолет
Флаг «НКР» на улицах Москвы. России сказать нечего взгляд из Москвы
Туркменбаши арестовал генпрокурора и наказал силовиков За провал олимпиады
Вова Вартанов: «Армения похожа на обезглавленную лягушку»
Боевики ИГ разрушили античные статуи на Евфрате
Саргсян отправился на переговоры в Катар
Крупнейшие города Кот-д'Ивуара превратились в арену боевых действий
У жительницы Баку украли 30 попугаев
Банки приостановили обналичивание денег через бизнес-карту
Ким Чен Ын дал указание «готовиться к новым испытаниям»
В Зимбабве крокодилы съели священника
Азербайджан может продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Вирус WannaCry блокировал компьютеры фирмы Hitachi
Тяжелая авария в Сиязане: двое погибших
Десять человек пострадали при обрушении карусели в Киргизии
На Абшероне повесился 19-летний парень
Мамедъяров не исключил встречи с Налбандяном
Россия и Саудовская Аравия продлят соглашение по нефти
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР
Самолет-разведчик Японии исчез с радаров
Нефть дорожает
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться