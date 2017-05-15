Вирус WannaCry блокировал компьютеры фирмы Hitachi

С понедельника началась новая волна распространения вируса-вымогателя WannaCry, который уже поразил компьютеры 200 тыс. пользователей в 150 странах.

В Японии за выходные произошло всего два заражения, тем не менее в первые часы нового рабочего дня пострадали почтовые серверы компании Hitachi. Это привело к проблемам не только с получением и отправкой писем, но и с открытием прикрепленных файлов.

Также, по данным СМИ страны, стало известно о заражении компьютера железнодорожной компании JR Восточной Японии.

В связи с экстренной ситуацией при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ собрался штаб. В контакте со всеми министерствами его сотрудники будут собирать и обрабатывать информацию, связанную с активностью вируса.