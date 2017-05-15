Азербайджан может продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

Азербайджан готов вести переговоры относительно своего участия в продлении соглашения о заморозке добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщила Интерфакс-Азербайджан пресс-секретарь министра энергетики страны Замина Алиева.

"Данный вопрос азербайджанская делегация будет обсуждать на переговорах в Вене 24-25 мая. Наша позиция остается без изменений. Мы считаем необходимым продолжать шаги, которые позволят стабилизировать ситуацию на рынке", — сказала З.Алиева.

По ее словам, в настоящее время на столе находится обсуждение предложения о продлении соглашения еще на шесть месяцев — до конца 2017 года.

"Но какие решения будут приняты, станет известно 25 мая. Поэтому надо дождаться итогов министерской встречи", — добавила она.