Подписаться на уведомления
 

В Зимбабве крокодилы съели священника

 

В Зимбабве три крокодила съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который решился пересечь реку с крокодилами, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в местности, в которой обитает большое количество хищников. Как пишет издание, Мтхетхва вошел в воду, прошел примерно тридцать метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила.

"Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.

Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.

Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.

593 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 24° / 14°
16 Май 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8609 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Межбанк проводит обновление истекших пенсионных карт
В СГБ начато дело по «списку агентов» Эльдара Махмудова
Сотрудник МИД России убил жену, дочь и покончил с собой видео
В Джалилабаде у женщины изъят пистолет
Флаг «НКР» на улицах Москвы. России сказать нечего взгляд из Москвы
Туркменбаши арестовал генпрокурора и наказал силовиков За провал олимпиады
Вова Вартанов: «Армения похожа на обезглавленную лягушку»
Боевики ИГ разрушили античные статуи на Евфрате
Саргсян отправился на переговоры в Катар
Крупнейшие города Кот-д'Ивуара превратились в арену боевых действий
У жительницы Баку украли 30 попугаев
Банки приостановили обналичивание денег через бизнес-карту
Ким Чен Ын дал указание «готовиться к новым испытаниям»
В Зимбабве крокодилы съели священника
Азербайджан может продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Вирус WannaCry блокировал компьютеры фирмы Hitachi
Тяжелая авария в Сиязане: двое погибших
Десять человек пострадали при обрушении карусели в Киргизии
На Абшероне повесился 19-летний парень
Мамедъяров не исключил встречи с Налбандяном
Россия и Саудовская Аравия продлят соглашение по нефти
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР
Самолет-разведчик Японии исчез с радаров
Нефть дорожает
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться