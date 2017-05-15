В Зимбабве крокодилы съели священника

В Зимбабве три крокодила съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который решился пересечь реку с крокодилами, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в местности, в которой обитает большое количество хищников. Как пишет издание, Мтхетхва вошел в воду, прошел примерно тридцать метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила.

"Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.

Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.

Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.