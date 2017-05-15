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Ким Чен Ын дал указание «готовиться к новым испытаниям»

 

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли «готовиться к новым испытаниям». Как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство ЦТАК, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» нового типа, которая пролетела 787 км.

Необходимо «создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор», отметил лидер.

Назвав КНДР «ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания», Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян «готов дать ответ, если США осмелятся осуществить военную провокацию в отношении народной республики».

Как сообщает ЦТАК, КНДР успешно осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12». Запуск был произведен с учетом обеспечения безопасности соседних государств, отмечает информагентство. Тест проводился для оценки «тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки».

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