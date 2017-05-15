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Банки приостановили обналичивание денег через бизнес-карту

 

Ряд коммерческих банков Азербайджана приостановил операции по обналичиванию посредством пластиковых карт, предназначенных для предпринимателей.

Как сообщает Report, этот шаг предпринят на основании рекомендации Палаты по контролю за финансовыми рынками.

Рекомендация Палаты приостановить обналичивание средств через бизнес-карты дана банкам в устной форме посредством телефонного звонка. Это связано с исполнением закона «О безналичных расчетах».

Напомним, ранее было наложено ограничение на вывод средств с текущих счетов предпринимателей.

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