Боевики ИГ разрушили античные статуи на Евфрате

Боевики террористической организации «Исламское государство» уничтожили древние статуи в районе античного города Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Al Manar.
На видео показано, как боевики разрушают статуи и артефакты при помощи кувалд.
Напомним, в декабре прошлого года ИГ взяло под контроль античный сирийский город Пальмира. Боевики разрушили в городе амфитеатр и тетрапилон — здание с четырьмя входами. Оба архитектурных памятника внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.