Вова Вартанов: «Армения похожа на обезглавленную лягушку»

«Армянская сторона должна вернуть инициативу по карабахскому урегулированию». Об этом армянским журналистам сказал командир первого диверсионно-разведывательного отряда Вова Вартанов, который сравнил Армению с «обезглавленной лягушкой».

«Мы постоянно реагируем на активность азербайджанцев, танки, учения, то есть делаем рефлекторные движения. Так ведет себя обезглавленная лягушка, которой облили лапу кислотой. Даже без головы дергает лапой, реагирует на боль. Мы совершили большую ошибку осенью 1993 года и продолжаем ее, решив, что сделали все что могли. Это означает отдать инициативу противнику», — отметил Вартанов.

«Заявляем, что дали жесткий ответ, наказали — и все равно все в стиле той лягушки», — заметил Вартанов.