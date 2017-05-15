Бывший генеральный прокурор Туркменистана Аманмырат Халлыев взят под стражу, сообщает «Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

Халлыев был снят с должности после того, как 4 мая на заседании Совета безопасности Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о фактах коррупции в правоохранительных органах страны и обвинил генпрокурора в отсутствии противодействия взяточничеству. Президент объявил строгий выговор главе МВД Искандеру Муликову и уволил генпрокурора и девять районных прокуроров.

Сразу после заседания Халлыев был помещен под домашний арест, а через несколько дней его взяли под стражу. Вместе с ним арестованы еще около 50 человек, в том числе прокуроры и сотрудники органов внутренних дел, уволенные президентом Туркменистана.

«Президент требует от Искандера Муликова, чтобы он активизировал меры по привлечению денежных средств за счет состоятельных людей, в том числе бизнесменов и чиновников. В связи с этим в Ашхабаде и регионах арестованы десятки видных предпринимателей, от которых требуют помочь деньгами на проведение Азиады, в противном случае их пугают последствиями. Президент крайне недоволен действиями Муликова и прокуратуры. В Байрамалы несколько прокуроров и сотрудников МВД были уволены и арестованы. Во время обысков дома у одного прокурора нашли 15 миллионов долларов наличными. И об этом уже доложено президенту», — рассказал источник «Азатлыка», близкий к структурам. власти.