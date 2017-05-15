В СГБ начато дело по «списку агентов» Эльдара Махмудова

В последние дни на некоторых информационных сайтах была распространена информация о ряде лиц, которые якобы сотрудничали с расформированным Министерством национальной безопасности.

По данному факту в Службе государственной безопасности начато расследование, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В рамках уголовного дела расследуется достоверность распространенной информации, источник и распространение информации, представляющей государственную тайну.

Служба государственной безопасности заявляет, что информация о людях, которые конфиденциально сотрудничают с органами, осуществляющими разведку, контрразведку и оперативно-розыскную деятельность, является государственной тайной и ее распространение создает уголовную ответственность в соответствии с законом.