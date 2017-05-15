В России отгремел праздник Победы-72 годовщина победы над фашистской германии в Великой Отечественной Войне. Традиционный военный парад на Красной площади в этом году был испорчен холодной и дождливой, отнюдь не майской погодой, из-за которой была отменена воздушная часть мероприятия. А после парада уже в третий раз состоялось шествие "Бессмертного полка" - только в Москве в нем приняли участие 850 тысяч человек, наибольшее число людей за все время проведения этой массовой акции.

Праздники прошли, но их отзвук продолжается до сих пор, и каждый день приносит все новые и новые новости, отнюдь не самые радостные для российских властей. День Победы, главный праздник для россиян, значительно более важный, чем День независимости, который призван сплотить и народ России и всех тех, кто сражался с нацизмом, на самом деле выявил все большее размежевание в их рядах.

Акция памяти и ее имитация

Совершенно неожиданно один из самых позитивных откликов о проведении акции "Бессмертный полк" исходил от посла США в России Джона Теффта. В своем "Живом журнале" он призвал россиян и американцев сплотиться и совместно работать над воплощением мечты о лучшем мире, за который сражались их предки во Второй мировой войне. По словам Теффта, шествие "Бессмертного полка" в День Победы является одним из наиболее трогательных образов, которые навсегда останутся в его памяти после лет, проведенных в России. "Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза", - написал дипломат, добавив, что такие акты памяти очень важны.

Дипломат конечно прав и по форме и по содержанию. Особенно на фоне того, что большая часть его соплеменников, чей кругозор ограничен натянутой на голову бейсболкой, убеждена, что победу в войне одержала исключительно армия под звездно-полосатым флагом, а русские вообще были не при делах. А много в Америке и таких, кто вообще не знает, кто и с кем сражался, и на каком континенте велась эта война.

Тем более важно, что шествие "Бессмертного полка" прошло в десятках городов по всему миру - в Торонто, Нью-Йорке, Риме, Иерусалиме, Сиднее и Франкфурте. И повсюду люди, прежде всего, конечно выходцы из бывшего СССР несли в руках фотографии своих погибших на войне отцов, дедов и прадедов. Теффт прав, это было действительно волнующее зрелище.

Но и оно вызывает неоднозначные оценки, даже в России. В социальных сетях звучит ярко выраженное несогласие с тем, что спонтанную идею, которую столь удачно породили несколько жителей Томска в 2011 году теперь власть прибрала к своим рукам, чтобы представить ту победу исключительно как ее триумф. "Бессмертный полк стал заложником, - пишет популярный блоггер Антон Орех. - Репетиции шествия и разнарядки в самых разных городах. Сплошная политика повсюду. "Бессмертный полк" создавался как некоммерческая, неполитическая и негосударственная гражданская инициатива. А что получилось? Торговля ленточками и пилотками попутно с фабричным изготовлением портретов".

Это действительно происходит. Наряду с трогательной манифестацией памяти и признательности прекрасных людей своим павшим на войне родным - коммерция. Рядом с теми, которые несут портреты своих родственников идут те, кому просто раздали фотографии совершенно незнакомых им людей, кому помешали съездить на шашлыки или выпить лишнюю бутылку пива.

У нынешней российской власти действительно не слишком много поводов для гордости. Победа в войне- один из немногих активов, которые можно успешно эксплуатировать. А в последний год об акции "Бессмертный полк" в Кремле заговорили не только как способе сплочения нация вокруг лидеров, но и о некоей soft power - мягком оружии в руках России, имея в виду размах акции во всем мире.

В одном ряду отмороженные радикалы и Маргарита Симоньян

Во время этого празднования было особенно заметно, что патриотическая риторика адресуется не только самой российской нации, но и зарубежной аудитории. То есть, как считает ряд российских политехнологов, становится инструментом продвижения внешнеполитических приоритетов.

Эксперты Центра политических технологий отметили, что показательным стало заседание оргкомитета "Победа", в котором председательствует президент Владимир Путин. В этом году первым на заседании этого комитета выступил замминистра иностранных дел Григорий Карасин, зафиксировав этим фактом внешнеполитическую тематику как приоритетную для оргкомитета. А вслед за ним слово взяла Маргарита Симоньян главный редактор телеканала Russia Today, который на Западе стал СМИ нон-грата за активное пропагандистское влияние.

Soft power шествия - что ж, это замечательно в отсутствие других значимых внешнеполитических инструментов. Но для чего в руках некоторых демонстрантов появлялись портеры с сомнительными лидерами Донбасса, которых все знают даже не по именам, а по кличкам, - Моторолы, Гиви и прочих? Не дискредитация ли это самого шествия? И причем тут флаги «НКР»? Haqqin.az уже подробно писал о том, что в Москве и в Петербурге во время шествия «Бессмертный полк» между азербайджанцами и армянами произошла потасовка - потому, что армяне наряду с флагом своей страны подняли и флаг сепаратистской «НКР». Азербайджан потребовал объяснений от России. В российском МВД пообещали разобраться. Но предвижу, что никаких объяснений от Москвы не поступит. Сказать российским властям по этому поводу нечего.

Кому угрожает "Бессмертный полк"?

Но наибольший конфликт и само празднование Дня победы и акция "Бессмертный полк" вызвала в отношениях между Москвой и Киевом. Украина в большей степени, чем Россия пострадала от нацистов. В этой бывшей советской республике погиб каждый шестой. Я не слишком большой поклонник телеведущего В. Соловьева, но с этим утверждением не могу не согласиться. Петр Порошенко, говорит он, мог бы возглавить само шествие "Бессмертного полка" в Киеве, это только повысило бы его акции среди украинцев, за исключением конечно отмороженных радикалов.

А он что сделал вместо этого?

В годовщину празднования победы в Tvitter Петра Порошенко появилось аж 18 записей, в которых в том числе отмечается, что «акция "Бессмертный полк" - образец изящной спекуляции. Украина, торжественно объявил президент, не будет отмечать эту годовщину по московскому сценарию. Что ж, это право Незалэжной. Но есть ощущение того, что в своем неприятии России украинские руководители дошли до полной паранойи. Так в МВД Украины назвали участников «Бессмертного полка» в Киеве - провокаторами, символ Победы георгиевские ленточки - «коммуно-фашистской символикой», а советских солдат, воевавших против нацизма, - «террористами, которые захватывали украинские города и убивали украинских граждан».

Советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что полиция будет задерживать участников антиукраинских шествий. Но этого сделать не удалось. Тысячи людей прошли по улицам Киева и других украинских городов. Нести в руках знамена победы и иметь в петлицах георгиевские ленточки им было запрещено. Вместо лент Киев еще с 2014 года принял на вооружение другой символ — изображение красного мака, который используется в большинстве стран Западной Европы. Шествие охраняло свыше 30 тысяч полицейских, но предотвратить нападения националистов и радикалов они не смогли. Очевидцы рассказывают, что во время шествия по улицам Киева в колонну полетели банки с краской, яйца и дымовые шашки из штаб-квартиры «Добровольческого движения ОУН», запрещенной в России националистической организации. Шествия в Киеве, Одессе и Днепре закончились драками. В результате десятки человек задержаны, несколько граждан, в том числе сотрудников полиции пострадали в ходе локальных столкновений.

Если бы какой-нибудь провидец лет десять назад предсказал, что такое будет происходить на Украине 9 мая, его бы пригвоздили к позорному столбу, назвав сумасшедшим.

Одиночество России

Трудно было не заметить, что на параде Победы на Красной площади рядом с президентом Путиным стоял лишь один иностранный руководитель, молдавский президент Игорь Додон. Он был избран в прошлом году и сразу же объявил о своем желании взять курс на сближение с Россией. Но этот курс ему будет проводить совсем не просто. В конце апреля проевропейски настроенный парламент утвердил поправки в законодательство, которые касались изменения названия праздника 9 мая. Теперь этот день будет отмечать в Молдове на только как День Победы, но и как День Европы. Сторонники Додона покинули заседание парламента в знак протеста, сам президент осудил поправки в закон, но сама эта коллизия также, как и на Украине, хотя и не столь жестко провела разделительную линию между пророссийскими и проевропейскими силами.

Но если в Молдове нечто подобное и ожидалось, то выступление киргизского президента Алмазбека Атамбаева в годовщину Победы оказалось совсем неожиданным. Официальная пропаганда Кремля никак не отреагировала на его речь, все-таки Киргизия - союзник России. Но эти слова были замечены всевидящим оком с берегов Женевского озера известным блогером Олегом Кашиным и в его комментарии дошли до российской общественности.

"Наши мальчики гибнут в вашем метро"

Выяснилось, что во время возложения венков во время церемониала у Вечного огня Атамбаев неожиданно взял под защиту (иначе это трудно определить) террориста из киргизского Оша Акбарджона Джалилова, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга. "Наши мальчики взрываются в вашем метро, потому что вы (кто это -"вы" - русские?) до этого доводите", - говорил киргизский президент. - Возможно именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму".

Вот вам, бабушка и Юрьев день. То бишь праздник славной Победы. В Бишкеке. При этом, допустив столь невероятный пассаж. Атамбаев закончил длинную речь призывом ко всем российским политикам "учиться у президента Путина".

"Хамить России, раскланиваясь перед ее властями - это тоже норма", - пишет Кашин. Блогер напоминает, что слова Атамбаева звучат тем более "удивительно" (мое прилагательное взамен более жесткого кашинского) поскольку всего неделю назад Россия списала Киргизии очередные 240 миллионов долларов государственного долга, а накануне 9 мая в Бишкек летали министр обороны Сергей Шойгу и заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.

Кремль может давать сколько угодно объяснений того, что на праздничном параде присутствовал лишь один Додон - мол не юбилей же, никакого мощного представительства иностранных лидеров и не ожидалось. Ощущение того, что не "ладно что-то в Датском королевстве" не проходит. Причем не только в этом самом "королевстве", но и по его границам, а, где-то и далеко за его пределами.